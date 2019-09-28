Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса возбуждено в России совершенно обоснованно, поскольку в его трудах действительно была попытка оправдать действия этой преступной организации, заявил РИА Новости директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории Александр Дюков.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против Лациса по статье о реабилитации нацизма. Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой войны на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

"На мой взгляд, уголовное дело возбуждено совершенно обоснованно", - сказал Дюков.

"Я читал книгу господина Лациса и могу сказать, что в ней, как, впрочем, и во многих современных работах, издаваемых в Латвии, совершенно очевидно предпринята попытка оправдать преступления Латышского легиона СС, что подпадает под статью об оправдании преступлений нацизма. Потому что это было не формирование, боровшееся с советской властью, как это хотят представить в Латвии. Нет, это было формирование, входившее в состав СС и как таковое осужденное международным Нюрнбергским трибуналом", - добавил эксперт.

По словам Дюкова, имеющиеся к настоящему времени сведения "исчерпывающе говорят" о том, что Латышский легион и входившие в него воинские подразделения совершали военные преступления и преступления против человечности.

"К сожалению, мы точно не знаем, принимал ли Лацис личное участие в тех преступлениях. Я думаю, что такие данные есть, но на данный момент в условиях отказа латвийских властей от расследования каких-либо преступлений, связанных с деятельностью Латышского легиона, получить необходимые документы не представляется возможным", - отметил Дюков.

"Но как минимум мы знаем, что Лацис обучал тех, кто эти преступления совершал. В 1941 году он добровольцем пошел в полицейские батальоны и только по возрасту был оттуда забран матерью. Но уже в 1943 году Лацис преподавал в так называемой сержантской учебке, где проходили общевойсковую подготовку представители латышских полицейских батальонов, входивших в Латышский легион СС и совершавшие преступления на территории России и Белоруссии", - добавил собеседник агентства.

Декларация, защищающая преступников

Дюков раскритиковал заявление сотрудника Латвийского университета Улдиса Нейбургса о том, что тот не видит признаков восхваления или оправдания нацизма в книге Лациса.

"Дело в том, что с 1998 года в Латвии действует принятая ее сеймом декларация о латвийских легионерах времен войны, которая основана на совершенно ложных утверждениях, но которая пытается оправдывать и героизировать действия Латышского легиона СС", - сказал Дюков. "Более того, эта резолюция предписывает властям предпринимать усилия, чтобы защищать так называемую честь латвийских легионеров. Эта декларация - совершенно экзистенциальная вещь, которой латвийские политики пытаются скрепить свою страну", - добавил эксперт.

"Поэтому слова латвийских официальных историков, к каковым относится Нейбургс, находятся в рамках декларации сейма и носят вненаучный характер", - пояснил Дюков.

По мнению Дюкова, после сообщений о возбуждении СК РФ уголовного дела против Лациса "никакого изменения позиции Латвии в отношении членов Латышского легиона не произойдет". В пятницу министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам, что члены Латышского легиона являются гордостью Латвии. Пабрикс добавил, что обязанность латышей - "чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии", и что никому нельзя "позволять глумиться" над памятью о них.

"В Европе, разумеется, дело в отношении Лациса будет объявлено неправомерными российскими действиями. Там, как мы знаем, любят защищать прибалтийских коллаборационистов, и Европа уже на протяжении многих лет солидарно воздерживается от голосования в ООН по резолюции о запрете на прославление нацизма. Это стратегическая позиция", - сказал Дюков.

Филолог с эсэсовским опытом

Висвалдис Лацис – 95-летний латвийский политический деятель, депутат парламента девятого созыва (2010-2011 годы), бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист, по образованию филолог. В 1995 году награждён высшей госнаградой Латвии - Орденом Трёх звёзд.

Лацис был призван в Латышский легион СС в марте 1943 года, после капитуляции перенаправлен в фильтрационный лагерь, но не был репрессирован. В 1965 году окончил первый Московский государственный педагогический институт иностранных языков, поскольку был исключен из двух вузов Латвийской ССР за свои взгляды. В 1988 году он вступил в Народный фронт Латвии, в 1991 году стал председателем движения за независимость Латвии.

В октябре 2006 года Лацис был избран депутатом латвийского парламента от Союза зелёных и крестьян, работал секретарем комиссии парламента по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. В ноябре вошёл в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. В 2007 году на заседании комиссии предложил поручить правоохранительным органам обеспечить безопасность планируемого шествия легионеров СС. В 2009 году возглавлял список партии "Всё для Латвии!" на выборах в Европарламент, набравший 2,8 % голосов. В 2010 году переизбран в парламент, был председателем парламентской комиссии по исполнению закона о гражданстве.

Каратели из латышского легиона

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

Подразделения Латышского легиона участвовали в карательных акциях и уничтожении многих тысяч мирных жителей на территории Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши.

Так, в феврале-апреле 1943 года подразделения легиона принимали активное участие в карательной операции "Зимнее волшебство", известной как "Освейская трагедия", и проведенной на севере Белоруссии и в Себежском районе Псковской области. Тогда было уничтожено, по разным оценкам, не менее 12 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч малолетних детей. Около 15 тысяч человек отправили на работы в Германию и в концлагерь Саласпилс.