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РИА Новости

МЧС будет проводить обязательную диспансеризацию служебных собак раз в год

03:36 28.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник пожарно-спасательного центра со служебной собакой
Сотрудник пожарно-спасательного центра со служебной собакой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сотрудник пожарно-спасательного центра со служебной собакой. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Все служебные собаки МЧС России теперь будут проходить обязательную ежегодную диспансеризацию, их рабочий день не должен превышать 12 часов, а будки в холодное время года необходимо оснащать матрасами из материалов, который не вредят здоровью собаки. Соответствующий проект приказа министерства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Диспансеризация служебных собак проводится не реже одного раза в год в целях выявления и предупреждения развития у них различных заболеваний и представляет собой профилактические ветеринарные осмотры, консультации ветеринарных специалистов, лабораторные и другие виды исследований", - говорится в документе.
Вольеры для служебных собак МЧС, предназначенных для поиска пострадавших в различных условиях, тел погибших, обнаружения взрывчатки, авиабомб, фугасов и мин, не должны размещаться возле складов горюче-смазочных материалов, химических веществ и автопарков, которые выделяют резкий запах. Будка для служебной собаки должна иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, а площадка для выгула - не менее 3,5 квадратных метров.
Применение служебной собаки с перерывами на восстановление рабочих качеств не должно превышать 12 часов в сутки, из них на непрерывный отдых отводится четыре часа и еще два на кормление и уход.
"В холодное время года в будку помещается матрас, лежак, подстилка из соломы или другого материала, который не вредит здоровью собаки", - отмечается в проекте приказа.
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