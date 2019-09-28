Занусси рассказал о погрешностях в сериале "Чернобыль"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Польский режиссер Кшиштоф Занусси, физик по первому образованию, в интервью РИА Новости рассказал, что в сериале "Чернобыль", удостоенном премии Emmy, изложены непроверенные с научной точки зрения данные.

Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения, но изначально он мечтал стать ученым и получил образование физика в Варшавском университете. В июне этого года Занусси отметил 80-летие, и специально к этому событию в Москве проходит его ретроспектива.

"Я думаю, что в нем (сериале "Чернобыль") есть очень сильная идеология. Я подозрительно отношусь к этому. Как бывший физик, я вижу, что все, что там сказано, не проверено. Может, было так, а может по-другому. Это снято как антиядерная пропаганда, а может, ядерная энергия нас спасет", — сказал Занусси.

Сериал "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "Лучший мини-сериал" на 71-й церемонии вручения награды телеакадемии США. Также он принес создателям награду за сценарий и режиссуру. Пятисерийный проект о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий выходил на телеканале HBO.