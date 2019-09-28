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РИА Новости
Культура

Занусси рассказал о погрешностях в сериале "Чернобыль"

03:34 28.09.2019 (обновлено: 04:39 28.09.2019)
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© HBO (2019 - ...)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019 - ...)
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Польский режиссер Кшиштоф Занусси, физик по первому образованию, в интервью РИА Новости рассказал, что в сериале "Чернобыль", удостоенном премии Emmy, изложены непроверенные с научной точки зрения данные.
Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения, но изначально он мечтал стать ученым и получил образование физика в Варшавском университете. В июне этого года Занусси отметил 80-летие, и специально к этому событию в Москве проходит его ретроспектива.

"Я думаю, что в нем (сериале "Чернобыль") есть очень сильная идеология. Я подозрительно отношусь к этому. Как бывший физик, я вижу, что все, что там сказано, не проверено. Может, было так, а может по-другому. Это снято как антиядерная пропаганда, а может, ядерная энергия нас спасет", — сказал Занусси.

Чернобыль завоевал Emmy в категории лучший мини-сериал
23 сентября, 04:54Культура
"Чернобыль" завоевал премию "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
Сериал "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "Лучший мини-сериал" на 71-й церемонии вручения награды телеакадемии США. Также он принес создателям награду за сценарий и режиссуру. Пятисерийный проект о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий выходил на телеканале HBO.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
19 августа, 20:06РИА Новости
Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале "Чернобыль"
2020231
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КультураHBOКшиштоф ЗануссиЧернобыльская АЭССШАУкраина
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