Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57

Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники, по достоинству оценив при этом внешний вид новинок. Кроме того, некоторые комментаторы указали, что Россия грамотно использует имеющиеся ресурсы, затрачивая при этом меньше средств, чем другие страны.