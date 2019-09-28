Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T03:29Z
https://ria.ru/20190928/1559226269.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155920/16/1559201638_0:134:864:620_1036x0_80_0_0_dc070dbd6520e0f317f8c54a95b817d2.jpg
РИА Новости

Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57

03:23 28.09.2019 (обновлено: 03:29 28.09.2019)
13034
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Западные СМИ, в том числе американское издание The War Zone и британский таблоид The Daily Mail, написали о первом совместном полете новейшего российского беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники, по достоинству оценив при этом внешний вид новинок. Кроме того, некоторые комментаторы указали, что Россия грамотно использует имеющиеся ресурсы, затрачивая при этом меньше средств, чем другие страны.
Кадры совместного полета беспилотника Охотник и Су-57
Вчера, 12:57Новое оружие России
Новейший беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
"Как получается, что Россия с меньшим ВВП и меньшими затратами на оборону, чем Великобритания, не говоря уже о том, что весь Евросоюз может создавать военную технику, которая им нужна для защиты, в большинстве случаев производит вооружение, превосходящее наше. У нас больше нет инженеров?" – задался вопросом читатель euexit.
"Хорошие технологии у россиян", - отметил пользователь dai2000.
"Неплохо со стороны русских. Я действительно считаю, что это отличная концепция и огромный шаг вперед для них", - указал MrRaptor.
"Впечатляет, что самый продвинутый и известный боевой беспилотник – российский", - добавил другой пользователь.
"Русские не так хороши в плане разработки искусственного интеллекта (ИИ), но они отличные инженеры, поэтому начали именно с этого - с самого трудного. Если у них будет больше финансирования, то они смогут разработать малозаметную систему выхлопа, а также больше разведывательных или ударных модификаций на той же платформе", - написал пользователь Halken.
"Я знаю, что это, скорее всего, наш противник, что ни одна из представленных машин не пройдет американский тест на скрытность и что они, вероятно, не будут произведены в серьезных количествах, но, черт возьми, это весьма красивый самолет и беспилотник зловещего вида", - отметил пользователь Billprudden.
Истребитель Су-27СМ
19 июня, 06:25РИА Новости
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
212138066
Обсудить 6
Су-57ВеликобританияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
а ты мечтал под подошвой америки жрать от пуза и ничего не делать?либерал?вечно ноющая и скулящая каста неприкасаемых?наверняка.ты голодуешь?тебе одеть нечего?у тебя нет крыши над головой?на тебя бомбы падают?твою семью насилуют?нет у вашей касты ни чести,ни совести,ни собственного достоинства.
28 сентября, 04:43
pilyugin60
3510001
"Как получается, что Россия с меньшим ВВП" За счет нищего населения и убитой социалки, как ещё-то. Современная Россия - двадцать лет нищеты и олигархов.
28 сентября, 04:38
ЛКЛысый Кучерявый
2100025
Рекомендуем
Актер Максим Аверин
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА
Новости
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
Шевчук и Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Лента
новостей
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прилетели российские военные специалисты
Екатерина Конопенко
Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото
В Сети появилось видео с пресс-секретарем Зеленского, толкнувшей журналиста
В Сети появилось видео с пресс-секретарем Зеленского, толкнувшей журналиста
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Кадры совместного полета беспилотника Охотник и Су-57
Новейший беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Добыча нефти
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния