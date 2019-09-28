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РИА Новости
Туризм

Эксперт рассказал о причинах популярности системы all inclusive у россиян

03:13 28.09.2019 (обновлено: 03:14 28.09.2019)
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© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
© Depositphotos / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку . Архивное фото
БОДРУМ (Турция), 28 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Россияне охотно пользуются системой all inclusive ("все включено") в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который участвует в проходящих в турецком Бодруме российско-турецких днях.
Другой причиной популярности системы all inclusive он назвал слабое владением россиян иностранными языками. "Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут", - сказал собеседник агентства.
"Почему русский человек предпочитает систему "все включено"? ХХ век прошел для нашего народа в войнах, начиная с русско-японской войны, и закончился перестройкой. Это был век дефицита продуктов. Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого. "Все включено" похоже на привычную советскую столовую. Ресторанов в СССР было мало, поэтому нет ресторанной культуры, она только сейчас начинает складываться", - сказал Бухаров.
По его словам, "солнце и яхты - это хорошо, но туристы должны прежде всего вкусно поесть". "Не в сезон люди не знают, зачем им ехать в Турцию: теплого моря нет, хотя солнце есть. Но может быть и гастрономический туризм, который дает возможность приобщиться к местной культуре. Людям это нравится. Можно проводить гастрономические фестивали", - добавил Бухаров.
Российско-турецкие дни 26-28 сентября организованы мэрией Бодрума и его туристическим офисом в Москве при поддержке посольства РФ в Турции. В их рамках проходят конференция "Перекрестный год культуры и туризма России и Турции - 2019", круглый стол "Российско-турецкое экономическое и промышленное сотрудничество" и гастрономический фестиваль на центральной площади Бодрума. Там же пройдет концерт симфонического оркестра города Мугла и заслуженного артиста РФ Алексея Кошванца (скрипка).
Номер отеля
27 августа, 12:43Туризм
Эксперт рассказал, как формируются цены на проживание в отеле all inclusive
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