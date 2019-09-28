Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прилетели российские военные специалисты

"Президент Путин подтвердил всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира… Поддержка пришла несколько дней назад ... приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле. Уехали те, кто прилетал в начале года, и прибыла новая команда", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.