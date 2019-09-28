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РИА Новости

Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прилетели российские военные специалисты

03:06 28.09.2019 (обновлено: 07:02 28.09.2019)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен – РИА Новости. Два российских самолета с военно-техническим персоналом находятся в Венесуэле, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
Несколько дней назад венесуэльский лидер вернулся из поездки в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Путин подтвердил всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира… Поддержка пришла несколько дней назад ... приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке. Они находятся в Венесуэле. Уехали те, кто прилетал в начале года, и прибыла новая команда", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

Ранее Путин сообщил, что работы в сфере военно-технического сотрудничества России и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику. По его словам, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства.
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Россия выступает за мирное урегулирование разногласий в Боливарианской Республике и категорически против какого-либо внешнего вмешательства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
02:29РИА Новости
Мадуро заявил, что Трамп заслуживает "тысячи импичментов"
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Николас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
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