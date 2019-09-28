Источник: запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс" отложили

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В апреле заместитель генконструктора по развитию и инновациям компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Юрий Вилков рассказал, что "Экспресс-80" и "Экспресс-103" изготовят в конце 2019 - начале 2020 года.

"Запуск аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложен на весну 2020 года", - сказал источник, не уточнив причину.

В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.