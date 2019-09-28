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РИА Новости

Источник: запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс" отложили

03:04 28.09.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В апреле заместитель генконструктора по развитию и инновациям компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Юрий Вилков рассказал, что "Экспресс-80" и "Экспресс-103" изготовят в конце 2019 - начале 2020 года.
"Запуск аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложен на весну 2020 года", - сказал источник, не уточнив причину.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", производимые в интересах предприятия "Космическая связь", будут выведены на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) и размещены в точках 80 градусов и 103 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
Вчера, 13:06РИА Новости
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