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РИА Новости

Экс-президенту Бразилии хотят разрешить сидеть в тюрьме только по ночам

02:49 28.09.2019 (обновлено: 04:56 28.09.2019)
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© AP Photo / Nelson AntoineЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Nelson Antoine
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Прокуратура Бразилии ходатайствовала в пятницу о том, чтобы экс-президент страны Луис Игнасиу Лула да Силва покинул тюрьму и до конца заключения возвращался туда только на время сна, сообщило ведомство на своей странице в Twitter.

"Федеральная прокуратура ходатайствовала об изменении режима содержания экс-президента Луиса Игнасиу Лулы да Силвы в заключении на полуоткрытый до окончания срока", - говорится в сообщении прокуратуры.

Полуоткрытый режим заключения подразумевает нахождение осужденного в тюрьме только во время часов сна.
С апреля 2018 года Лула отбывает наказание сроком 8 лет и 10 месяцев в тюрьме Управления федеральной полиции Куритибы в штате Парана по обвинению в коррупции.
Адвокаты бывшего президента говорят, что он добивается полной отмены приговора и восстановления свободы, и указывают на множественные нарушения в ходе процесса, которым руководит министр юстиции Сержиу Мору.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
10 сентября, 02:18РИА Новости
В Бразилии выдвинули новые обвинения против экс-президента Лулы и его брата
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Луис Инасиу Лула да СилваБразилияВ мире
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