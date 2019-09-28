Экс-президенту Бразилии хотят разрешить сидеть в тюрьме только по ночам

МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Прокуратура Бразилии ходатайствовала в пятницу о том, чтобы экс-президент страны Луис Игнасиу Лула да Силва покинул тюрьму и до конца заключения возвращался туда только на время сна, сообщило ведомство на своей странице в Прокуратура Бразилии ходатайствовала в пятницу о том, чтобы экс-президент страны Луис Игнасиу Лула да Силва покинул тюрьму и до конца заключения возвращался туда только на время сна, сообщило ведомство на своей странице в Twitter

"Федеральная прокуратура ходатайствовала об изменении режима содержания экс-президента Луиса Игнасиу Лулы да Силвы в заключении на полуоткрытый до окончания срока", - говорится в сообщении прокуратуры.

Полуоткрытый режим заключения подразумевает нахождение осужденного в тюрьме только во время часов сна.

С апреля 2018 года Лула отбывает наказание сроком 8 лет и 10 месяцев в тюрьме Управления федеральной полиции Куритибы в штате Парана по обвинению в коррупции.

Адвокаты бывшего президента говорят, что он добивается полной отмены приговора и восстановления свободы, и указывают на множественные нарушения в ходе процесса, которым руководит министр юстиции Сержиу Мору.