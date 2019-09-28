Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленными

ООН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает, что введенные Вашингтоном санкций против Рауля Кастро абсолютно бессмысленны, так как сам Кастро не собирался приезжать в США.

США накануне ввели санкции в отношении первого секретаря ЦК компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи за причастность к коррупции и нарушению прав человека. Им запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.