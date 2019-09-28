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РИА Новости

Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленными

02:36 28.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПредседатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает, что введенные Вашингтоном санкций против Рауля Кастро абсолютно бессмысленны, так как сам Кастро не собирался приезжать в США.
США накануне ввели санкции в отношении первого секретаря ЦК компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи за причастность к коррупции и нарушению прав человека. Им запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.
"Абсолютно бессмысленно, он не намерен ехать в США, как и его семья", - заявил Арреаса РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 15:38РИА Новости
МИД считает санкции США против Рауля Кастро недостойным шагом
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МИД ВенесуэлыРауль КастроКубаВенесуэлаСШАВ мире
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