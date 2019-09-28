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РИА Новости

Мадуро заявил, что Трамп заслуживает "тысячи импичментов"

02:29 28.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заслуживает тысячи импичментов за действия в отношении Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины... И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали нас, лишали экономической помощи, кредитов, атаковали нас… Ему должна быть объявлена тысяча импичментов за шантаж мира против Венесуэлы", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.
Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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