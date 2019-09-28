Мадуро заявил, что Трамп заслуживает "тысячи импичментов"

"Его обвиняют в шантаже в отношении президента Украины... И я говорю, почему его обвиняют в этом, если он это делает каждый день, призывает президентов и премьер-министров мира, чтобы они шантажировали нас, лишали экономической помощи, кредитов, атаковали нас… Ему должна быть объявлена тысяча импичментов за шантаж мира против Венесуэлы", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в Twitter.