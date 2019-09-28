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РИА Новости

Венесуэла согласна, что необходимо перенести штаб-квартиру ООН из США

02:14 28.09.2019
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Каракас согласен, что необходимо перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну, сообщил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Это то, что мы должны оценить, потому что США являются принимающей страной и они налагают много ограничений на суверенные государства, которые относятся к этому объединению, к этой организации. Мы считаем, что мы также должны подумать о другом месте (для штаб-квартиры - ред.)", - заявил министр.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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