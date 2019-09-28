Венесуэла согласна, что необходимо перенести штаб-квартиру ООН из США

"Это то, что мы должны оценить, потому что США являются принимающей страной и они налагают много ограничений на суверенные государства, которые относятся к этому объединению, к этой организации. Мы считаем, что мы также должны подумать о другом месте (для штаб-квартиры - ред.)", - заявил министр.