CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Ранее анонимный информатор из разведсообщества в жалобе руководству Национальной разведки сообщил, что Трамп оказывал давление в разговоре на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена – Хантера Байдена. Белый дом, как утверждал осведомитель, старался ограничить доступ к записям и расшифровкам этого и других разговоров, перенеся их в секретную компьютерную сеть, не предназначенную для этих целей.