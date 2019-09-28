Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T02:38Z
https://ria.ru/20190928/1559225650.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148677/22/1486772237_0:191:4500:2722_1036x0_80_0_0_7cd4053d28fbe589b546b63fed64872e.jpg
РИА Новости

CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

02:07 28.09.2019 (обновлено: 02:38 28.09.2019)
552
© AFP 2019 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным
© AFP 2019 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Белый дом ограничивал доступ к записям телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает с субботу телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее анонимный информатор из разведсообщества в жалобе руководству Национальной разведки сообщил, что Трамп оказывал давление в разговоре на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена – Хантера Байдена. Белый дом, как утверждал осведомитель, старался ограничить доступ к записям и расшифровкам этого и других разговоров, перенеся их в секретную компьютерную сеть, не предназначенную для этих целей.
Чтобы избежать обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, выражал надежду, что в отношениях США и России дело до обнародования разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина не дойдет.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
01:42РИА Новости
В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом
1230111
Обсудить 2
Дональд ТрампАдминистрация президента СШАВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
В Сети появилось видео с пресс-секретарем Зеленского, толкнувшей журналиста
В Сети появилось видео с пресс-секретарем Зеленского, толкнувшей журналиста
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57
Лента
новостей
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
В конгрессе США заподозрили Россию в причастности к скандалу с Трампом
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Экс-президенту Бразилии хотят разрешить сидеть в тюрьме только по ночам
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что в Венесуэлу прилетели российские военные специалисты
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал проект финансирования госструктур до 21 ноября
Спорные острова Токто (Такэсима в японском варианте), управляемые Южной Кореей
Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния