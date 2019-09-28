CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Белый дом ограничивал доступ к записям телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает с субботу телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее анонимный информатор из разведсообщества в жалобе руководству Национальной разведки сообщил, что Трамп оказывал давление в разговоре на президента Украины Владимира Зеленского, требуя расследовать деятельность на Украине сына главного оппонента Трампа от демократов Джо Байдена – Хантера Байдена. Белый дом, как утверждал осведомитель, старался ограничить доступ к записям и расшифровкам этого и других разговоров, перенеся их в секретную компьютерную сеть, не предназначенную для этих целей.
Чтобы избежать обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, выражал надежду, что в отношениях США и России дело до обнародования разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина не дойдет.