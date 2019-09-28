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РИА Новости

Мадуро заявил, что Huawei подарила ему мобильный телефон

02:00 28.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что китайская компания Huawei подарила ему мобильный телефон.
"Передайте мне телефон, у меня китайский телефон Huawei, который мне подарила компания Huawei, каждый мне может написать на него, я получаю сообщения каждый день", - сказал президент, выступая на встрече, посвященной развитию кинематографа. Его выступление транслировалось в Twitter.
Мадуро уже не в первый раз говорит о том, что пользуется смартфоном китайской марки, он заявляет, что всегда открыт для разговора с правительством и с народом и часто зачитывает в эфире различные сообщения с гаджета.
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