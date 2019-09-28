Мадуро заявил, что Huawei подарила ему мобильный телефон

"Передайте мне телефон, у меня китайский телефон Huawei, который мне подарила компания Huawei, каждый мне может написать на него, я получаю сообщения каждый день", - сказал президент, выступая на встрече, посвященной развитию кинематографа. Его выступление транслировалось в Twitter.

Мадуро уже не в первый раз говорит о том, что пользуется смартфоном китайской марки, он заявляет, что всегда открыт для разговора с правительством и с народом и часто зачитывает в эфире различные сообщения с гаджета.