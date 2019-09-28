Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул – Москва. Соответствующее видео опубликовал телеканал Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул – Москва. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ

Отвечая на вопросы журналистов, актер заявил, что "ничего не случилось". "Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал", - добавил он.

Сообщения СМИ о том, что Аверин и его представитель устроили пьяный дебош в самолете, появились в четверг. В полиции сообщили, что пассажиры нарушили порядок, после чего правоохранительные органы их задержали. При этом личности хулиганов в МВД уточнять не стали.