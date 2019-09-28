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РИА Новости

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

01:53 28.09.2019
20787
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Максим Аверин. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул – Москва. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Отвечая на вопросы журналистов, актер заявил, что "ничего не случилось". "Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал", - добавил он.
Сообщения СМИ о том, что Аверин и его представитель устроили пьяный дебош в самолете, появились в четверг. В полиции сообщили, что пассажиры нарушили порядок, после чего правоохранительные органы их задержали. При этом личности хулиганов в МВД уточнять не стали.
В "Аэрофлоте" подтвердили, что два человека на борту нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников. Позднее появилось видео инцидента, на котором запечатлены актер и его директор.
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Вчера, 17:07РИА Новости
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
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Обсудить 14
Максим АверинАэрофлотРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Кому это вообще интересно? Панин пиарился на этом годами, Аверин идет по его стопам. Больше-то нечем прославиться. Возомнили из себя суперактеров. Я, если бы ни эти скандалы, вообще бы не знала о существовании этой парочки.
28 сентября, 03:24
iid10001
1600000
По моему мы так и не сможем преодолеть синдром, - из грязи в князи... Я личность, а вы все черви... На борту хозяин бортпроводник...
28 сентября, 03:10
Rog Guka
1500000
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Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
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