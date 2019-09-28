Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" 30 сентября, сообщает телеканал Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" 30 сентября, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя управления по вопросам КПП Аляуддина аль-Кайси.

Ранее местное агентство Shafaq News со ссылкой на представителя совета провинции сообщило, что власти иракской провинции Анбар пообещали открыть пограничный с Сирией КПП в начале сентября.

"Премьер-министр Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" в понедельник 30 сентября", - заявил аль-Кайси.

Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Начиная с осени 2018 года, иракские и сирийские чиновники заявляют о готовности открыть КПП "Аль-Букемаль"/"Аль-Каим".

На сирийско-иракской границе находятся три КПП: "Аль-Букемаль" в провинции Дейр-эз-Зор контролируется сирийской армией, в свою очередь КПП "аль-Яарубиа"/"Рабиа" в провинции Хасеке находится под контролем "Сирийских демократических сил" (SDF). Третий КПП "ат-Танф" находится в зоне, контролируемой американской военной базой.

Сирийская армия при поддержке союзных сил осенью 2017 года освободила город Дейр-эз-Зор и окрестные поселения к востоку, вдоль реки Евфрат до пограничного с Ираком города Аль-Букемаль. В прошлом году армия зачистила от террористов пустыню на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и востоке Хомса, тем самым выполнив задачу по обеспечению безопасности государственных трасс, связывающих Сирию и Ирак.

В ноябре 2018 года министр транспорта САР Али Хамуд в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск готов к открытию пограничных переходов на границе с Ираком и не видит угроз безопасности. Тогда сирийский министр отметил, что Сирия ожидает решения Ираком ряда логистических вопросов.