В крупных городах ряда стран состоятся протесты в поддержку Ассанжа

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Протесты в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в крупных городах Канады, США, Великобритании и Австралии, сообщается в Протесты в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в крупных городах Канады, США, Великобритании и Австралии, сообщается в Twitter организации.

"Завтра (28 сентября): глобальный протест в поддержку Джулиана Ассанжа в нескольких городах по всему миру", - говорится в публикации.

Указано, что акции будут направлены против экстрадиции Ассанжа из Великобритании и пройдут у британской тюрьмы Белмарш, где содержат Ассанжа, а также в Торонто, Денвере, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиднее, Брисбене и Мельбурне.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.