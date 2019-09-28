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РИА Новости

В крупных городах ряда стран состоятся протесты в поддержку Ассанжа

01:38 28.09.2019 (обновлено: 01:39 28.09.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсАкция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Протесты в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в крупных городах Канады, США, Великобритании и Австралии, сообщается в Twitter организации.
"Завтра (28 сентября): глобальный протест в поддержку Джулиана Ассанжа в нескольких городах по всему миру", - говорится в публикации.
Указано, что акции будут направлены против экстрадиции Ассанжа из Великобритании и пройдут у британской тюрьмы Белмарш, где содержат Ассанжа, а также в Торонто, Денвере, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиднее, Брисбене и Мельбурне.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Как ожидается, британский суд рассмотрит дело об экстрадиции Ассанжа в США в начале следующего года.
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