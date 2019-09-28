Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы

В своем аккаунте в Twitter американское постпредство написало, что, по его мнению, власти Венесуэлы "вредят хартии ООН своей ложью и коррупцией".

"Мы собрались решать мировые проблемы, а не стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы. Поэтому мы присоединились к другим нациям и покинули Генассамблею ООН, когда на сцену вышла подручная Мадуро", - заявили в американском постпредстве.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.