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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы

01:25 28.09.2019 (обновлено: 04:37 28.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 28 сен - РИА Новости. Американская делегация демонстративно покинула зал Генассамблеи ООН на время выступления вице-президента Венесуэлы Дэлси Родригес, США поддержали некоторые другие делегаты.
В своем аккаунте в Twitter американское постпредство написало, что, по его мнению, власти Венесуэлы "вредят хартии ООН своей ложью и коррупцией".
"Мы собрались решать мировые проблемы, а не стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы. Поэтому мы присоединились к другим нациям и покинули Генассамблею ООН, когда на сцену вышла подручная Мадуро", - заявили в американском постпредстве.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге на второй срок. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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