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РИА Новости

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

01:09 28.09.2019 (обновлено: 01:30 28.09.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
© POOL
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России", - написала она.
Зал, в котором Лавров позднее дал пресс-конференцию, также был полностью заполнен. В начале своего выступления российский министр поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
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Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВ мире
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