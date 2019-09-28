После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

ООН, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России", - написала она.
Зал, в котором Лавров позднее дал пресс-конференцию, также был полностью заполнен. В начале своего выступления российский министр поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.