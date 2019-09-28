Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Ассанжа в условиях полной изоляции

МОНТЕВИДЕО, 28 сен - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в полной изоляции и испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.
"Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира, это негативно влияет на его здоровье", - сказал Поведа.
Австралиец был арестован британской полицией 11 апреля, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. Ассанж ожидает суда по экстрадиции в США, назначенного на февраль 2020 года.