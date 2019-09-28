Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T01:02Z
https://ria.ru/20190928/1559225113.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/68/1551406890_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_f1c33925734539ad9b48768b4d092931.jpg
РИА Новости

Источник: октябрьский старт к МКС корабля Cygnus отложили на неделю

01:02 28.09.2019
180
© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Запуск следующего американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) ракетой-носителем Antares с российскими двигателями, который намечался на 21 октября, отложен на 29 октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее НАСА сообщило, что старт Cygnus, изготовленного компанией Northrop Grumman по заказу НАСА, с космодрома "Уоллопс" (штат Вирджиния) планируется на 21 октября в 21.39 мск.
"Запуск корабля Cygnus перенесен на 29 октября", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину задержки.
Ранее сообщалось, что грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Как сообщили в НАСА, экипажу МКС предстоит испытать его, в частности рассказать, насколько он удобен в применении. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
26 сентября, 06:46РИА Новости
Студенты МАИ хотят создать группировку спутников-инспекторов рядом с МКС
Кроме того, Cygnus доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.
Предстоящий полет станет, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, предстоящей рейс впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые должны пройти загрузку в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.
В 2013-2019 годах к МКС были отправлены 12 грузовых кораблей Cygnus, из которых один в 2014 году не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Antares. На первой ступени ракеты используются два двигателя РД-181 разработки российского НПО "Энергомаш".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
26 сентября, 03:37РИА Новости
МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин
121000
Обсудить 0
Международная космическая станцияCygnusНАСАСШАРИА Наука
Рекомендуем
Вид Земли с МКС
Источник: запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс" отложили
РИА
Новости
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
В крупных городах ряда стран состоятся протесты в поддержку Ассанжа
Cирийская армия на границе с Ираком
Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным
CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
Лента
новостей
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Часть оставшихся в "китовой тюрьме" белух отправят к месту выпуска
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленными
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что Huawei подарила ему мобильный телефон
Венесуэла
В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США
Сектор Газа
Палестинец скончался от ран, полученных в столкновениях на востоке Газы
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Автомобиль испанской полиции
Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
V Международный форум по спутниковой навигации
В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния