Хуситы опровергли сообщения о готовности Эр-Рияда частично прекратить огонь

ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) опровергли информацию западных СМИ, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией согласилась прекратить бомбежки отдельных районов Йемена, в том числе столицу Сану.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что власти Саудовской Аравии в ответ на предложение йеменских повстанцев перестать обстреливать территорию королевства ракетами и с беспилотников согласились прекратить огонь в некоторых районах Йемена. Хуситы выступили с мирной инициативой после того, как взяли на себя ответственность за обстрел саудовских нефтяных объектов, что повлекло сокращение нефтедобычи более чем наполовину.

"Слухи, которые распространяют некоторые американские СМИ, будто Саудовская Аравия согласилась прекратить удары по четырем районам, остаются слухами, никакая официальная сторона не стоит за этим ", - заявил телеканалу " Аль-Масира " член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.

По его словам, Йемен не приемлет никаких иных договоренностей, кроме полного прекращения огня и блокады со стороны коалиции.