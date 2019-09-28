Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T00:57Z
https://ria.ru/20190928/1559225081.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/100377/70/1003777048_0:1:800:451_1036x0_80_0_0_22174331e3fae9d25bec32ab3bc52454.jpg
РИА Новости

Хуситы опровергли сообщения о готовности Эр-Рияда частично прекратить огонь

00:57 28.09.2019
205
© РИА Новости / Mb-worldЙемен. Архивное фото
Йемен. Архивное фото
© РИА Новости / Mb-world
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 28 сен - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) опровергли информацию западных СМИ, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией согласилась прекратить бомбежки отдельных районов Йемена, в том числе столицу Сану.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что власти Саудовской Аравии в ответ на предложение йеменских повстанцев перестать обстреливать территорию королевства ракетами и с беспилотников согласились прекратить огонь в некоторых районах Йемена. Хуситы выступили с мирной инициативой после того, как взяли на себя ответственность за обстрел саудовских нефтяных объектов, что повлекло сокращение нефтедобычи более чем наполовину.
"Слухи, которые распространяют некоторые американские СМИ, будто Саудовская Аравия согласилась прекратить удары по четырем районам, остаются слухами, никакая официальная сторона не стоит за этим ", - заявил телеканалу "Аль-Масира" член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.
По его словам, Йемен не приемлет никаких иных договоренностей, кроме полного прекращения огня и блокады со стороны коалиции.
На прошлой неделе хуситы заявили, что готовы пойти на прекращение огня с Саудовской Аравией, если та сделает аналогичный шаг.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
25 сентября, 13:50РИА Новости
Действия Запада направлены на продолжение войны в Йемене, считает эксперт
100000
Обсудить 0
Саудовская АравияЙеменВ мире
Рекомендуем
Сектор Газа
Палестинец скончался от ран, полученных в столкновениях на востоке Газы
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране призвали США прекратить безответственную политику в ядерном вопросе
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Лавров: Москва не оставит без ответа невыдачу США виз российской делегации
Лента
новостей
Венесуэла
В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров пообещал искать стимулы для нормализации работы дипломатов с США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Ассанжа в условиях полной изоляции
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Венесуэла согласна, что необходимо перенести штаб-квартиру ООН из США
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленными
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал проект финансирования госструктур до 21 ноября
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В палате конгресса США запросила у Помпео документы по Украине
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния