Палестинец скончался от ран, полученных в столкновениях на востоке Газы

ГАЗА, 28 сен - РИА Новости. Один палестинец погиб от ранений, полученных в столкновениях с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня ночью в больнице 20-летний палестинец скончался от тяжелых ран, которые получил вчера в столкновениях на востоке сектора Газа", - заявил аль-Кидра.

Кроме того, в пятницу пострадали 63 палестинца, 32 из которых получили ранения от боевых пуль.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 76-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни более 300 человек с 30 марта 2018 года.