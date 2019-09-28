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РИА Новости

Палестинец скончался от ран, полученных в столкновениях на востоке Газы

00:54 28.09.2019
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкСектор Газа
Сектор Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Сектор Газа. Архивное фото
ГАЗА, 28 сен - РИА Новости. Один палестинец погиб от ранений, полученных в столкновениях с израильскими войсками на востоке сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня ночью в больнице 20-летний палестинец скончался от тяжелых ран, которые получил вчера в столкновениях на востоке сектора Газа", - заявил аль-Кидра.
Кроме того, в пятницу пострадали 63 палестинца, 32 из которых получили ранения от боевых пуль.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 76-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни более 300 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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