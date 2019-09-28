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РИА Новости

Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии

00:46 28.09.2019 (обновлено: 06:25 28.09.2019)
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
Инцидент произошел 20 сентября. Задержанного посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. "Его делом занимается местный адвокат. Посольство внимательно следит за развитием ситуации", - добавили в диппредставительстве.
По данным газеты Las Provincias, гражданин России Александр К. прилетел в Испанию с женой и сыном. Как пишет издание, его задержали по запросу ФБР. США выдали международный ордер на арест этого человека, подозревая его в "участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
Вчера, 23:08РИА Новости
Лавров: Россия регулярно ставит вопрос о россиянах в американских тюрьмах
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Федеральное бюро расследований СШАРоссияСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
Вот привыкли, что в России все можно ( насчет воровства, взяток, киберпреступности и др.), так какого... вас за границу несет, "там вам не здесь", а дипломатам потом бегай за вами, это у них берегут тех, кто у нас ворует, а кто у них, лучше дома сидеть.
28 сентября, 00:58
Александр Невский
1000001
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