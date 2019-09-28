Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T01:39Z
https://ria.ru/20190928/1559224880.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа

00:36 28.09.2019 (обновлено: 01:39 28.09.2019)
1785
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео должен до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента президента, об этом говорится в заявлении председателей трех комитетов палаты представителей.
Ранее стало известно, что три контролируемых демократами комитета (по иностранным делам, по разведке и по надзору) запросили у Помпео документы по Украине.
Конгрессмены предупредили госсекретаря, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет "свидетельством препятствия расследованию палаты представителей в рамках импичмента".
Президент Ирана Хасан Роухани
26 сентября, 20:52РИА Новости
Роухани прокомментировал начало процедуры импичмента Трампа
Кроме того, 4 октября, по информации издания Axios, комитет по разведке в закрытом режиме заслушает показания генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, который делал официальную оценку информации осведомителя о звонке президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
В официальном документе за его подписью на имя и. о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра говорилось, что содержание жалобы является "вопросом крайней важности" и "заслуживает доверия". Однако сам Магуайр уже заявил, что его аппарат консультировался с юристами Белого дома, и они не разделили подобных выводов.

Украинское дело и запуск импичмента

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
26 сентября, 20:24РИА Новости
Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту Трампа
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Они обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
В свою очередь американский президент заявил, что эту историю сфабриковали "фейковые СМИ" и демократы. Он подчеркнул, что Байден требовал от украинского правительства уволить генпрокурора, который расследовал деятельность его сына, угрожая оставить страну без финансирования. Трамп отметил, что в его разговоре с Зеленским "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но журналисты не хотят об этом писать.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 сентября, 11:47РИА Новости
"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
6293203
Обсудить 1
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
РИА
Новости
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа
Автомобиль испанской полиции
Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
"В ядерной войне не будет победителей". О чем говорил Лавров на ГА ООН
Лента
новостей
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным
CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
Здание Капитолия в Вашингтоне
В сенате США обвинили Национальную стрелковую ассоциацию в связях с Россией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прилетели российские военные специалисты
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал начало процедуры импичмента Трампа
Спорные острова Токто (Такэсима в японском варианте), управляемые Южной Кореей
Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния