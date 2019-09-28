Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео должен до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, необходимые для расследования в рамках импичмента президента, об этом говорится в заявлении председателей трех комитетов палаты представителей.

Ранее стало известно, что три контролируемых демократами комитета (по иностранным делам, по разведке и по надзору) запросили у Помпео документы по Украине.

Конгрессмены предупредили госсекретаря, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет "свидетельством препятствия расследованию палаты представителей в рамках импичмента".

Кроме того, 4 октября, по информации издания Axios , комитет по разведке в закрытом режиме заслушает показания генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, который делал официальную оценку информации осведомителя о звонке президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

В официальном документе за его подписью на имя и. о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра говорилось, что содержание жалобы является "вопросом крайней важности" и "заслуживает доверия". Однако сам Магуайр уже заявил, что его аппарат консультировался с юристами Белого дома, и они не разделили подобных выводов.

Украинское дело и запуск импичмента

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Они обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.