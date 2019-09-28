Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T00:24Z
https://ria.ru/20190928/1559224850.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/133256/59/1332565932_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_a4269fd84a8b1022ebdaa61b11e8b66b.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США

00:24 28.09.2019
183
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что экономическая блокада страны со стороны США - это извращенный эксперимент по борьбе с принципами многосторонней дипломатии.
"Венесуэла стала площадкой для извращенного эксперимента США по борьбе с идеями многополярного мира. Экономический терроризм против Венесуэлы стал причиной снижения доходов страны более чем в девять раз. Ущерб экономике страны от жестокой экономической блокады 2015-2018 годов оценивается в 130 миллиардов долларов. Это наглый грабеж наших ресурсов", - заявила вице-президент в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте ООН.
Ранее она заявила, что в период с 2015 по 2019 год правительство США приняло более 350 ограничительных мер в отношении Венесуэлы, включая незаконное присвоение всех зарубежных ресурсов и активов, тотальную торговую и финансовую блокаду.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Венесуэла
00:16Попытка госпереворота в Венесуэле
США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года
501000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Венесуэла
США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года
РИА
Новости
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Венесуэла согласна, что необходимо перенести штаб-квартиру ООН из США
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленными
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи вице-президента Венесуэлы
Лента
новостей
Акция в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
В крупных городах ряда стран состоятся протесты в поддержку Ассанжа
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
Cирийская армия на границе с Ираком
Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Лавров: Москва не оставит без ответа невыдачу США виз российской делегации
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В палате конгресса США запросила у Помпео документы по Украине
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Ассанжа в условиях полной изоляции
Йемен. Архивное фото
Хуситы опровергли сообщения о готовности Эр-Рияда частично прекратить огонь
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным
CNN: Белый дом ограничивал доступ к записям разговоров Трампа с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния