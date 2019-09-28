В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США

МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что экономическая блокада страны со стороны США - это извращенный эксперимент по борьбе с принципами многосторонней дипломатии.
"Венесуэла стала площадкой для извращенного эксперимента США по борьбе с идеями многополярного мира. Экономический терроризм против Венесуэлы стал причиной снижения доходов страны более чем в девять раз. Ущерб экономике страны от жестокой экономической блокады 2015-2018 годов оценивается в 130 миллиардов долларов. Это наглый грабеж наших ресурсов", - заявила вице-президент в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте ООН.
Ранее она заявила, что в период с 2015 по 2019 год правительство США приняло более 350 ограничительных мер в отношении Венесуэлы, включая незаконное присвоение всех зарубежных ресурсов и активов, тотальную торговую и финансовую блокаду.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.