В Венесуэле раскритиковали экономическую блокаду со стороны США

"Венесуэла стала площадкой для извращенного эксперимента США по борьбе с идеями многополярного мира. Экономический терроризм против Венесуэлы стал причиной снижения доходов страны более чем в девять раз. Ущерб экономике страны от жестокой экономической блокады 2015-2018 годов оценивается в 130 миллиардов долларов. Это наглый грабеж наших ресурсов", - заявила вице-президент в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте ООН.