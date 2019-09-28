США ввели более 350 запретов против Венесуэлы за четыре года

МЕХИКО, 28 сен - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес с трибуны Генассамблеи ООН обвинила США в разрушении экономики страны и незаконном присвоении зарубежных активов республики, всего, по ее словам, было введено более 350 ограничительных мер за четыре года.

"В период с 2015 по 2019 годы правительство США приняло более 350 ограничительных мер в отношении Боливарианской Республики Венесуэлы, среди которых - незаконная апроприация всех наших ресурсов и активов за границей, тотальная торговая и финансовая блокада", - заявила Родригес.

По словам вице-президента, санкции разрушительно сказываются на сферах образования и здравоохранения, обеспечения продовольствием. "Меры призваны задушить экономику страны и подчинить её своей воле", - подчеркнула Родригес на выступлении в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте ООН.