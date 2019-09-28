Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T00:00Z
https://ria.ru/20190928/1559224641.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/43/1559224331_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_53f9aa0b52aa49cb051eed38f2efdf82.jpg
РИА Новости

Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа

00:00 28.09.2019
956
© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
© POOL
Перейти в фотобанк
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
ООН, 27 сент. - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря возможности публикации стенограмм переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что читать чужие письма неприлично.
"Насчет стенограмм телефонных переговоров. Меня в принципе мама, когда воспитывала, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма людей, которых их народы избрали на ведущие посты", - сказал он на пресс-конференции по итогам участия в сессии ГА ООН, отвечая на вопрос о возможности обнародования стенограмм переговоров президентов России и США.
По его словам, "есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, которые предполагают согласованность этих вопросов".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Вчера, 22:50РИА Новости
Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом
6310025
Обсудить 0
Генассамблея ООНДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров ответил на вопрос о курении в штаб-квартире ООН
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В палате конгресса США запросила у Помпео документы по Украине
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров рассказал, по чьей инициативе прошла встреча с главой МИД Грузии
Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН
Лавров: Москва не оставит без ответа невыдачу США виз российской делегации
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина
Турецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией
Лавров назвал критерий для оценки действий США и Турции в Сирии
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
"В ядерной войне не будет победителей". О чем говорил Лавров на ГА ООН
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
Лавров допустил создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния