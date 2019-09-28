Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа

"Насчет стенограмм телефонных переговоров. Меня в принципе мама, когда воспитывала, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма людей, которых их народы избрали на ведущие посты", - сказал он на пресс-конференции по итогам участия в сессии ГА ООН, отвечая на вопрос о возможности обнародования стенограмм переговоров президентов России и США.