Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа

ООН, 27 сент. - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря возможности публикации стенограмм переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что читать чужие письма неприлично.
"Насчет стенограмм телефонных переговоров. Меня в принципе мама, когда воспитывала, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма людей, которых их народы избрали на ведущие посты", - сказал он на пресс-конференции по итогам участия в сессии ГА ООН, отвечая на вопрос о возможности обнародования стенограмм переговоров президентов России и США.
По его словам, "есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, которые предполагают согласованность этих вопросов".