Нино Бурджанадзе: Грузия должна извиниться за инцидент с Гавриловым

Лидер партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в интервью РИА Новости рассказала о российско-грузинском сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также о шагах, необходимых для нормализации отношений двух стран.

— Грузинские власти выдали на днях российским правоохранителям вербовщика ИГ* Рамзана Ахъядова. Вы много раз говорили о том, что сотрудничество между Россией и Грузией в сфере борьбы с терроризмом возможно и необходимо. Вас услышали в Грузии?

— Да, думаю, что услышали. Борьба с терроризмом является естественным направлением деятельности любой цивилизованной страны. Это не просто общий интерес между нашими странами, но непреложная основа нормального существования. И тут нет места политическим разногласиям. С терроризмом надо бороться. В этом вопросе мы сотрудничали и будем сотрудничать как с США, так и с Россией. Это моя неизменная позиция.

— В прошлом поступали жалобы от российской стороны в связи с неготовностью властей Грузии препятствовать проходу террористов на Северный Кавказ через Панкисское ущелье. Что происходит там сейчас?

— Мы хорошо помним, как президент России Путин еще в 2001 году критиковал грузинское руководство, вспоминая ужасы войны в Абхазии. В ходе встречи с американскими журналистами он упрекнул грузинское руководство в том, что оно не борется в достаточной степени с сепаратизмом и терроризмом на Северном Кавказе. Владимир Владимирович Путин напомнил о том, как чеченские террористы играли в футбол головами грузин, и выразил удивление: не забыли ли об этом грузинские лидеры?

В те времена власти Грузии проявляли двойные стандарты и слабость и не занимались в должной мере борьбой с терроризмом. Панкисское ущелье было тогда, к сожалению, на самом деле подконтрольной террористам-сепаратистам территорией. Отсутствие должного сотрудничества в антитеррористической сфере отражало кризис в отношениях между нашими странами уже тогда. Перед нами живой пример того, как российско-грузинский разлад вреден обеим сторонам самым сущностным образом.

Сегодня власти Грузии контролируют ситуацию в стране намного лучше. Операция против террориста Чатаева была проведена не блистательно, но указывает на растущее понимание у нас необходимости действовать решительно.

Однако дело тут не только в терроризме. Во многих случаях терроризм неотделим от радикального сепаратизма. И это необходимо сказать в контексте неразрешенной проблемы Абхазии и Южной Осетии.

— Как вы оцениваете сотрудничество между двумя странами в борьбе с терроризмом?

— Сегодня ситуация лучше, чем в пору Шеварнадзе или Саакашвили. Но следует делать намного больше. В этих вопросах сотрудничество с Москвой должно быть системным, открытым и укрепленным обоюдной политической волей.

— Парламент Грузии отверг антироссийскую инициативу бывших соратников Саакашвили из "Европейской Грузии". Можем ли мы говорить о перемене настроений в Грузии в пользу конструктивного диалога с Москвой?

— В Грузии слышны голоса оппозиции, прямо и косвенно вдохновленной Саакашвили. Об этом знают все. Июньский психоз уже позади, но его медийные отзвуки все еще влияют на ситуацию. Однако в последнее время существенно укрепились наши общественные позиции, хотя пресса и телеканалы не жалуют нас по понятной причине. Наша позиция убедительна, реалистична и актуальна. И к нам все больше прислушиваются. Теперь люди все больше думают о будущем трезво и конструктивно. И думают они вместе с нами.

Нынешнее правительство с его патроном, олигархом Иванишвили, находится в застойном состоянии. Они заморозили ход дел во всех направлениях. Мы вступили уже в электоральную борьбу. Надеюсь, что после выборов у нас будет достаточно влияния, чтобы сдвинуть страну с мертвой, застойной точки во многих направлениях.

— Популярный министр внутренних дел Георгий Гахария был назначен премьер-министром. А бывший премьер Гарибашвили вернулся в правительство и занял должность министра внутренних дел. Как были приняты эти кадровые решения? Как выглядит процесс назначений в Грузии?

— Не секрет, что решения в Грузии принимаются одним человеком — олигархом Иванишвили. Это неприемлемая ситуация. Не может быть эффективной работы при таком положении дел. Нельзя претендовать на развитие и прогресс и навязывать всей стране феодальную методику. В Грузии все осознают, что не важно имя министра и его статус. Все они игроки команды одного человека и управляются им. Так и последние кадровые изменения являются частью общего нездорового фарса. Никто не ждет в ближайшее время существенных конструктивных перемен.

— Следует ли ожидать от Гахарии на новом посту и от Гарибашвили весомых инициатив во благо Грузии и в пользу нормализации отношений с Россией?

— Мы не ожидаем никаких серьезных инициатив в течение ближайшего года. Однако после выборов в парламент в ноябре 2020 года все может измениться в лучшую сторону.

Мы надеемся на то, что наша политическая сила сможет быть решающим фактором в определении политики парламента и правительства. И тогда мы сможем реально содействовать улучшению отношений с Россией.

— Какие шаги следует предпринять Грузии для потепления с Москвой?

— Для поэтапного продвижения следует начинать с малого. Наше правительство должно принести извинения за инцидент с Гавриловым и последующие безобразные высказывания некоторых наших лидеров и политиков. Были сказаны слова, требующие извинения и изъятия из протокола.

Очень полезными были бы встречи между компетентными российскими и грузинскими экспертами на нейтральной территории. В Белоруссии или в Армении, например.

Пусть это положит начало созданию рабочих групп и серьезному обсуждению всех волнующих нас вопросов.

— Что может сделать Россия для улучшения отношений с Грузией?

— Я бы попросила российскую сторону положить конец инцидентам на южноосетинской границе. Мы понимаем, что далеко не во всех случаях те или иные действия согласованы с Москвой.

Однако справедливо утверждение, что власти России могли бы способствовать прекращению безобразий, которые омрачают атмосферу. Поставьте себя на место грузинского старика, у которого вдруг дом оказывается по одну сторону границы, а виноградник — по другую.

Думаю, при должной подготовке было бы разумно вернуть прямые рейсы и также — отменить визы для посещающих Россию грузин.

А далее — переговоры на высшем уровне и справедливое решение всех конфликтов.

— Выборы в парламент Грузии состоятся через год. Следующая правительственная коалиция будет опираться либо на вашу партию, либо на идейных питомцев Саакашвили. Как видится вам будущее парламента и страны?

— В июне мы видели выплеск негативной энергетики, когда спонтанное исступление привело в тупик. Это была дорога в никуда. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Люди оценивают положение дел рационально. И они тянутся к нам.

Грузия стала преуспевающей страной туризма. Однако необходимо начать активно развиваться в таких сферах, как высокие технологии, модернизированное сельское хозяйство. Нам также надо вернуть себе лидирующие позиции в сфере искусства и кинематографа.

Однако все это будет зависеть в немалой степени от того, кто будет управлять страной. Мы видели, как все предыдущие правители Грузии не справились с возложенной на них ответственностью.

Я никогда не занимаюсь прогнозами, но скажу с уверенностью, что в следующем грузинском парламенте будет сформирована коалиция, в которой наша партия "Демократическое движение — Единая Грузия" будет занимать влиятельные позиции. Мы сможем направить Грузию на путь активного развития, конструктивного диалога с Россией и укрепления грузинских традиционных ценностей. Надеемся, что разрешим все территориальные споры. Пусть Россия будет нам не только соседом, но и дружелюбным партнером.