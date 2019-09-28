Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-28T09:53Z
https://ria.ru/20190928/1559220166.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/101571/37/1015713746_0:0:2715:1527_1036x0_80_0_0_6f2449b844943ec3678bde5456108723.jpg
РИА Новости

Нино Бурджанадзе: Грузия должна извиниться за инцидент с Гавриловым

10:00 28.09.2019
14494
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в интервью РИА Новости рассказала о российско-грузинском сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также о шагах, необходимых для нормализации отношений двух стран.
— Грузинские власти выдали на днях российским правоохранителям вербовщика ИГ* Рамзана Ахъядова. Вы много раз говорили о том, что сотрудничество между Россией и Грузией в сфере борьбы с терроризмом возможно и необходимо. Вас услышали в Грузии?
— Да, думаю, что услышали. Борьба с терроризмом является естественным направлением деятельности любой цивилизованной страны. Это не просто общий интерес между нашими странами, но непреложная основа нормального существования. И тут нет места политическим разногласиям. С терроризмом надо бороться. В этом вопросе мы сотрудничали и будем сотрудничать как с США, так и с Россией. Это моя неизменная позиция.
В прошлом поступали жалобы от российской стороны в связи с неготовностью властей Грузии препятствовать проходу террористов на Северный Кавказ через Панкисское ущелье. Что происходит там сейчас?
— Мы хорошо помним, как президент России Путин еще в 2001 году критиковал грузинское руководство, вспоминая ужасы войны в Абхазии. В ходе встречи с американскими журналистами он упрекнул грузинское руководство в том, что оно не борется в достаточной степени с сепаратизмом и терроризмом на Северном Кавказе. Владимир Владимирович Путин напомнил о том, как чеченские террористы играли в футбол головами грузин, и выразил удивление: не забыли ли об этом грузинские лидеры?
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
26 сентября, 14:15РИА Новости
В Генпрокуратуре сообщили о планах Ахъядова создать в Чечне ячейки ИГ*
В те времена власти Грузии проявляли двойные стандарты и слабость и не занимались в должной мере борьбой с терроризмом. Панкисское ущелье было тогда, к сожалению, на самом деле подконтрольной террористам-сепаратистам территорией. Отсутствие должного сотрудничества в антитеррористической сфере отражало кризис в отношениях между нашими странами уже тогда. Перед нами живой пример того, как российско-грузинский разлад вреден обеим сторонам самым сущностным образом.
Сегодня власти Грузии контролируют ситуацию в стране намного лучше. Операция против террориста Чатаева была проведена не блистательно, но указывает на растущее понимание у нас необходимости действовать решительно.
Однако дело тут не только в терроризме. Во многих случаях терроризм неотделим от радикального сепаратизма. И это необходимо сказать в контексте неразрешенной проблемы Абхазии и Южной Осетии.
— Как вы оцениваете сотрудничество между двумя странами в борьбе с терроризмом?
— Сегодня ситуация лучше, чем в пору Шеварнадзе или Саакашвили. Но следует делать намного больше. В этих вопросах сотрудничество с Москвой должно быть системным, открытым и укрепленным обоюдной политической волей.
Парламент Грузии отверг антироссийскую инициативу бывших соратников Саакашвили из "Европейской Грузии". Можем ли мы говорить о перемене настроений в Грузии в пользу конструктивного диалога с Москвой?
— В Грузии слышны голоса оппозиции, прямо и косвенно вдохновленной Саакашвили. Об этом знают все. Июньский психоз уже позади, но его медийные отзвуки все еще влияют на ситуацию. Однако в последнее время существенно укрепились наши общественные позиции, хотя пресса и телеканалы не жалуют нас по понятной причине. Наша позиция убедительна, реалистична и актуальна. И к нам все больше прислушиваются. Теперь люди все больше думают о будущем трезво и конструктивно. И думают они вместе с нами.
Нино Бурджанадзе
18 августа, 10:02РИА Новости
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
Нынешнее правительство с его патроном, олигархом Иванишвили, находится в застойном состоянии. Они заморозили ход дел во всех направлениях. Мы вступили уже в электоральную борьбу. Надеюсь, что после выборов у нас будет достаточно влияния, чтобы сдвинуть страну с мертвой, застойной точки во многих направлениях.
Популярный министр внутренних дел Георгий Гахария был назначен премьер-министром. А бывший премьер Гарибашвили вернулся в правительство и занял должность министра внутренних дел. Как были приняты эти кадровые решения? Как выглядит процесс назначений в Грузии?
— Не секрет, что решения в Грузии принимаются одним человеком — олигархом Иванишвили. Это неприемлемая ситуация. Не может быть эффективной работы при таком положении дел. Нельзя претендовать на развитие и прогресс и навязывать всей стране феодальную методику. В Грузии все осознают, что не важно имя министра и его статус. Все они игроки команды одного человека и управляются им. Так и последние кадровые изменения являются частью общего нездорового фарса. Никто не ждет в ближайшее время существенных конструктивных перемен.
Следует ли ожидать от Гахарии на новом посту и от Гарибашвили весомых инициатив во благо Грузии и в пользу нормализации отношений с Россией?
— Мы не ожидаем никаких серьезных инициатив в течение ближайшего года. Однако после выборов в парламент в ноябре 2020 года все может измениться в лучшую сторону.
Мы надеемся на то, что наша политическая сила сможет быть решающим фактором в определении политики парламента и правительства. И тогда мы сможем реально содействовать улучшению отношений с Россией.
Какие шаги следует предпринять Грузии для потепления с Москвой?
— Для поэтапного продвижения следует начинать с малого. Наше правительство должно принести извинения за инцидент с Гавриловым и последующие безобразные высказывания некоторых наших лидеров и политиков. Были сказаны слова, требующие извинения и изъятия из протокола.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 сентября, 08:00РИА Новости
"Гавриловская революция". Есть ли "рука Москвы" за новым премьером Грузии
Очень полезными были бы встречи между компетентными российскими и грузинскими экспертами на нейтральной территории. В Белоруссии или в Армении, например.
Пусть это положит начало созданию рабочих групп и серьезному обсуждению всех волнующих нас вопросов.
Что может сделать Россия для улучшения отношений с Грузией?
— Я бы попросила российскую сторону положить конец инцидентам на южноосетинской границе. Мы понимаем, что далеко не во всех случаях те или иные действия согласованы с Москвой.
Однако справедливо утверждение, что власти России могли бы способствовать прекращению безобразий, которые омрачают атмосферу. Поставьте себя на место грузинского старика, у которого вдруг дом оказывается по одну сторону границы, а виноградник — по другую.
Думаю, при должной подготовке было бы разумно вернуть прямые рейсы и также — отменить визы для посещающих Россию грузин.
А далее — переговоры на высшем уровне и справедливое решение всех конфликтов.
— Выборы в парламент Грузии состоятся через год. Следующая правительственная коалиция будет опираться либо на вашу партию, либо на идейных питомцев Саакашвили. Как видится вам будущее парламента и страны?
— В июне мы видели выплеск негативной энергетики, когда спонтанное исступление привело в тупик. Это была дорога в никуда. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Люди оценивают положение дел рационально. И они тянутся к нам.
Грузия стала преуспевающей страной туризма. Однако необходимо начать активно развиваться в таких сферах, как высокие технологии, модернизированное сельское хозяйство. Нам также надо вернуть себе лидирующие позиции в сфере искусства и кинематографа.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
27 сентября, 03:37РИА Новости
Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Однако все это будет зависеть в немалой степени от того, кто будет управлять страной. Мы видели, как все предыдущие правители Грузии не справились с возложенной на них ответственностью.
Я никогда не занимаюсь прогнозами, но скажу с уверенностью, что в следующем грузинском парламенте будет сформирована коалиция, в которой наша партия "Демократическое движение — Единая Грузия" будет занимать влиятельные позиции. Мы сможем направить Грузию на путь активного развития, конструктивного диалога с Россией и укрепления грузинских традиционных ценностей. Надеемся, что разрешим все территориальные споры. Пусть Россия будет нам не только соседом, но и дружелюбным партнером.
*Террористическая организация, запрещена в России.
1561945421
Обсудить 7
Нино БурджанадзеГрузияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
РИА
Новости
Слитки золота. Архив
"Ротшильд семечками не торгует": рухнул картель на мировом рынке золота
Заседание Верховной рады Украины
Новый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко: власть слышит общество и адекватно реагирует
Бундестаг
Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата в парке Ваке в Тбилиси
Президент Грузии призвала к диалогу с Россией
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
"Патриотизм — кусок красного мяса": за что глобалисты не любят Трампа
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Западные читатели оценили первый совместный полет "Охотника" и Су-57
Кшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси: я смотрю на жизнь через объектив прожитых лет
Президент США Джон Кеннеди и Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев с переводчиком в Вене. 1961 год
"Мы покажем вам мать Кузьмы". И прочие трудности перевода первых лиц
Экстремальное уничтожение автомата Калашникова
"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах
06:58Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ
06:27СМИ: Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
06:25Пушков оценил последствия высказываний Зеленского о Меркель
06:10Зариф заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны
06:08Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
05:32На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
05:23США на похоронах Ширака будет представлять посол во Франции
05:10Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
05:09Сирийский фермер рассказал о восстановлении томатной плантации под Алеппо
04:54Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
04:02Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
03:36Эксперт предложил пускать тургруппы из Китая в Царское село только по утрам
03:23Учения "Центр-2019" показали на видео от первого лица
03:18Врачи рассказали, какие продукты помогут защитить сердце
03:13Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
03:07На востоке Китая не менее 36 человек погибли в крупном ДТП
03:05Источник: запуск трех спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили
03:04Эксперт на Украине высказался об усилении позиций России в мире
03:02У берегов Йемена пропал паром с десятками людей на борту
Лента новостейМолния