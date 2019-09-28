Андрей Григорьев-Апполонов шокировал подписчиков трюком со шпагатом

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разместил в инстаграме видеозапись своего выступления на показе мод в 1990 году.

"Это, чтобы вы понимали, показ мод! 1990 год! Мне 20 и это мой любимый трюк со шпагатами!", — написал Григорьев-Апполонов.

На видео солист из "Иванушек" исполнил несколько батманов и ряд продольных шпагатов на большой скорости, чем шокировал подписчиков.

"Космос", "Какие крепкие штаны раньше шили", "Молодец", — прокомментировали пользователи социальной сети.

По словам музыканта, он до сих пор не видел ничего подобного на подиуме, а также рассказал, что никогда не занимался балетом, только брейк-дансом.