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РИА Новости
Культура

Андрей Григорьев-Апполонов шокировал подписчиков трюком со шпагатом

06:36 28.09.2019
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© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в фотобанкСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов
© РИА Новости / Роман Кульгускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разместил в инстаграме видеозапись своего выступления на показе мод в 1990 году.
"Это, чтобы вы понимали, показ мод! 1990 год! Мне 20 и это мой любимый трюк со шпагатами!", — написал Григорьев-Апполонов.
На видео солист из "Иванушек" исполнил несколько батманов и ряд продольных шпагатов на большой скорости, чем шокировал подписчиков.
"Космос", "Какие крепкие штаны раньше шили", "Молодец", — прокомментировали пользователи социальной сети.
По словам музыканта, он до сих пор не видел ничего подобного на подиуме, а также рассказал, что никогда не занимался балетом, только брейк-дансом.
В 1990 году он работал режиссером с театре мод города Сочи, где однажды даже дефилировал в женском наряде.
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