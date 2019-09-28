Джоди Комер заявила, что Сандра О не обижается на нее за победу на "Эмми"

Джоди Комер с премией Emmy за лучшую женскую роль в сериале "Убивая Еву"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Британская актриса Джоди Комер, известная по роли Вилланель в сериале "Убивая Еву", рассказала, что ее коллега Сандра О не держит на нее обид за победу на "Эмми", . Британская актриса Джоди Комер, известная по роли Вилланель в сериале "Убивая Еву", рассказала, что ее коллега Сандра О не держит на нее обид за победу на "Эмми", сообщает The Sun.

"Люди, наверное, думают, что мы переживаем. Но это не так. У нас нет обид", — прокомментировала Комер.

В сериале у обеих актрис главные роли, поэтому вдвоем победить в "Лучшей женской роли в драматическом сериале" у них не получилось бы.

"Я не могу поверить, что я в одной номинации вместе с этими замечательными актрисами, включая Сандру", — рассказала во время победной речи Джоди Комер.

Победа стала настолько неожиданной для актрисы, что она даже не пригласила своих родителей.

Сандру О номинировали на премию "Эмми" пять раз — с 2005 по 2009 год в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за роль Кристины в "Анатомии страсти".