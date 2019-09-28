Новый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует

Известная максима гласит: о чем бы ни шла речь, она всегда идет о деньгах. Ничто лучше не иллюстрирует эту мысль, чем принятый на днях в первом чтении проект бюджета Украины на 2020 год. Статьи доходов и особенно расходов говорят о стратегии и тактике новой украинской власти значительно громче, чем любые патетические речи, на которые так горазды новый президент и его окружение.

Прежде всего стоит отметить заверение премьер-министра Украины Гончарука в том, что новый бюджет разработан во имя победы всего лучшего над всем плохим.

Рабочее название проекта звучит так: "бюджет без шкурняков". Под этим подразумевается отсутствие в предлагаемом документе лоббирования интересов отдельных граждан — политиков и олигархов. На фоне каждый день отыгрывающего свои убытки с большим плюсом Игоря Коломойского, который получает все новые и новые выгодные контракты, оседлывает финансовые потоки и стремительно возвращает себе отобранные было активы решениями внезапно благосклонных к нему судов, такие заверения звучат как минимум цинично.

Но обратимся непосредственно к бюджету. Амбициозные обещания о росте экономики и ВВП на пять процентов в проекте бюджета отражения не нашли — там указаны значительно менее головокружительные горизонты. Доходная часть в большой степени будет пополняться продажей земли, под которую превентивно закошмарили и лишили финансовой поддержки отечественные агрохолдинги. От легализации игорного бизнеса ожидают получить пять миллиардов гривен.

Оптимистические ожидания также связаны с обещаниями новых кредитов МВФ. Памятливые граждане тихо пеняют Зеленскому на то, что в известном сериале "Слуга народа" президент Голобородько с МВФ разговаривал кратко и жестко, не гнушаясь грязной лексикой, чем очень потрафлял высокой патриотической самооценке зрителей. На деле же вышло ровно наоборот — поза омеги в переговорах с МВФ перешла Зеленскому в наследство от Порошенко и исполняется так же искусно.

Теперь обратимся к расходам. Сначала о тех, кому не повезло. В полном соответствии с обещанным населению либертарианским подходом к экономике, судя по всему, государство уверенно избавляется от определения "социальное". Рост зарплат, пенсий и других социальных выплат планируется лишь в пределах ожидаемой инфляции, что никоим образом не сочетается с обещанием побороть бедность украинцев лихим кавалерийским наскоком.

Расходы на субсидии по оплате услуг ЖКХ при этом намечено уменьшить на 8,5 миллиарда гривен.

Практически ничего не светит Донбассу — несмотря на мелодраматические оплакивания горькой судьбы жителей разрушенных войной городов и сел, которым так любит предаваться главный украинский артист, на восстановление денег вообще не дадут. Бюджет профильного министерства составит 400 миллионов гривен.

Кроме зарплат чиновникам, что-то достанется ветеранам карательной операции. Ряд статей бюджета предполагает покупку или строительство жилья для переселенцев — участников АТО, а также на их психологическую и прочую реабилитацию. Мирным же гражданам, вынужденно переехавшим жить в другие регионы страны, не полагается вообще ничего. Судя по всему, тему Донбасса по-прежнему будут использовать исключительно как средство выпрашивания все новых санкций против России.

Примерно столь же убогие перспективы ожидают детей-сирот. Субвенции на строительство жилья для них уменьшены на 40%, а ведь и до этого получение жилья выпускником детдома было чем-то вроде святочного чуда.

Среди неудачников также Министерство образования и науки. В целом финансирование отрасли как будто увеличивается, но при этом сворачивается ряд важнейших направлений. Так, программы подготовки специалистов в вузах и работа Малой академии наук, в которой к исследованиям приобщаются одаренные школьники, значительно теряют в финансировании. На фоне неосторожных импровизаций новой власти о том, что, например, зарплата учителя должна достигать четырех тысяч евро, такие новеллы выглядят особенно оскорбительно. Злые, но реалистичные языки заявляют — мол, по всему видно, что образованные люди стране, желающей продавать землю и рабочую силу на экспорт, без надобности. Чтобы смотреть сериал "Слуга народа", интеллектуальные подвиги не требуются.

Однако есть на Украине люди, которые читают проект нового бюджета с упоением и восторгом. Во-первых, повезло президенту. На его содержание в бюджете заложена серьезная сумма почти в миллиард гривен (приблизительно 2,6 миллиарда рублей). Это в два с половиной раза больше, чем на всех переселенцев, ветеранов АТО, восстановление и реинтеграцию Донбасса. Даже Порошенко был скромнее на 36 миллионов гривен. Наивные, доверчивые граждане, очарованные сказочным президентом Голобородько с его беспримерной аскезой, тихо вздыхают.

Но не только потому, что Владимир Александрович оказался вполне себе сибаритом. Многие граждане надеялись на определенную коррекцию идеологической линии новой власти, отказ от возвеличивания бандеровцев и переписывания истории. Увольнение одиозного Вятровича с должности директора Института национальной памяти возбудило в народе оптимистические ожидания. Но зря — финансирование этого заведения увеличено на четверть, что позволит оставшимся на должностях сотрудникам с еще большим рвением заниматься тем единственным, что они любят и умеют, — препарированием истории государства в радикально русофобском, агрессивном ключе с изобретением все новых и новых побед украинского гения над жалкими мордорцами.

В два раза также увеличено финансирование национальной телерадиокомпании с примерно таким же контентом. Огромная сумма в 1,3 миллиарда гривен выделяется на развитие кинематографа, который президент Зеленский обещает сделать мощным и европейским. При этом планируется добавлять пять процентов к финансированию, если сюжет, фабула и идея фильма будут связаны с разоблачением российской агрессии. А других почти и не снимают.

Теперь переходим к самой жирной части запланированных бюджетом расходов. Эта часть достанется силовикам, точнее — репрессивно-контролирующим органам. Самым крупным получателем бюджетного пирога оказывается Совет национальной безопасности и обороны, чье финансирование увеличивается в 158 (!) раз и достигает фантастической суммы более чем в 28 миллиардов гривен. СНБО контролирует, рассматривает, инициирует и разрабатывает уйму разнообразных бумаг, но определить, какие же качественные изменения его деятельности могли бы объяснить столь дерзновенный рост содержания, весьма затруднительно.

Увеличивается также финансирование Генеральной прокуратуры, весьма существенно деньгами прирастает Национальное антикоррупционное бюро Украины — структура, открыто опекаемая американскими кураторами. Почти в два раза больше денег достанется Государственному бюро расследований.

Таким образом, налицо две отчетливо выделяющиеся страты населения: с одной стороны, последовательно нищающая биомасса, которой уже открыто указано на ее малоценность, с другой — государевы опричники разного рода и обеспечивающие им идеологическое прикрытие структуры, которым предстоит питаться еще более калорийно, хотя они и прежде не бедствовали. Если это не курс на полицейское государство, то что?

…Стало общим местом указание на крайнюю сложность для президента Зеленского руководить страной, переполненной реваншистами и радикалами. Мол, снизу и сверху подпирают профессиональные патриоты, из-за каждого куста грозят расправой активисты и ветераны-каратели, каждый шаг пробуется на зуб нацистствующей старшиной, волонтерами и особенно журналистами-блогерами. И все хором скандируют — нет капитуляции! В этих условиях президенту-де ничего не остается, как окружить себя верными и сытыми силовиками. Однако верные и сытые силовики рекрутируются из тех же рядов, что и перечисленные выше контролеры, да и президент риторически и содержательно вполне им конгруэнтен.

Народ безмолвствует. Легкий ропот в связи с сохранением Министерства внутренних дел за Аваковым, отцом и патроном карательных батальонов, довольно быстро затих. А теперь вот для усиления Арсена Борисовича ему в помощь поставили заместителем одного из самых одиозных деятелей постмайданной Украины — провокатора и покровителя доносчиков Антона Геращенко. Напомним, что именно Геращенко был вдохновителем и организатором сайта "Миротворец", который и сегодня продолжает пополняться все новыми именами лиц, угрожающих безопасности Цеевропы. К слову, одного из украинских политологов на этих днях внесли на сайт с формулировкой "критикует президента Зеленского".

Гештальт формируемого полицейского государства закрывается призывом президента к гражданам доносить на случаи коррупции, с которыми они сталкиваются в обыденной жизни. Таким образом, все при деле — жирно финансируемые силовики будут завалены тоннами доносов граждан, которые бессилие перед нищетой и давлением власти станут компенсировать сведением счетов друг с другом, не олигархов же им разоблачать.