Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Звезду американского актера Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде разрисовали вандалы ненормативной лексикой, . Звезду американского актера Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде разрисовали вандалы ненормативной лексикой, сообщает Daily Mail.

Johnny Depp’s Walk Of Fame star defaced amid Amber Heard legal row https://t.co/DztQRQBjKw pic.twitter.com/QwfCtxFpRO — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) 27 сентября 2019 г.

Кто-то выше имени написал слово "фальшивый", а чуть ниже два матерных слова, которыми попытался оскорбить Джонни Деппа.

Источник говорит, что инцидент произошел скорее всего 26 сентября.

Джонни Депп, который получил звезду в 1999 году, считается одним из самых востребованных актеров современности. Фильмы с его участием в общей сложности заработали десять миллиардов долларов в мировом прокате.

Однако в последние годы он погряз в судебных разбирательствах, связанных с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в побоях и эмоциональном насилии.

Он также судился с менеджерами и юристами, которые требовали расторгнуть с ним контракты и получить плату за свои услуги.

Поэтому источник предположил, что такое хулиганство могли совершить из-за давних обид.

В сентябре на Венецианском кинофестивале он представил новый фильм "В ожидании варваров".