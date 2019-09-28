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РИА Новости
Культура

Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы

04:04 28.09.2019
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© AP Photo / Koji SasaharaАмериканский актер Джонни Депп. Токио, 2011 год
Американский актер Джонни Депп. Токио, 2011 год
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Звезду американского актера Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде разрисовали вандалы ненормативной лексикой, сообщает Daily Mail.
Кто-то выше имени написал слово "фальшивый", а чуть ниже два матерных слова, которыми попытался оскорбить Джонни Деппа.
Источник говорит, что инцидент произошел скорее всего 26 сентября.
Джонни Депп, который получил звезду в 1999 году, считается одним из самых востребованных актеров современности. Фильмы с его участием в общей сложности заработали десять миллиардов долларов в мировом прокате.
Однако в последние годы он погряз в судебных разбирательствах, связанных с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в побоях и эмоциональном насилии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДжонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Джонни Депп и Эмбер Херд
Он также судился с менеджерами и юристами, которые требовали расторгнуть с ним контракты и получить плату за свои услуги.
Поэтому источник предположил, что такое хулиганство могли совершить из-за давних обид.
В сентябре на Венецианском кинофестивале он представил новый фильм "В ожидании варваров".
В 2020 году запланирован выход драмы "Минамата" о знаменитом фотографе-документалисте Уильяме Юджине Смите, который сделал репортаж об экологической катастрофе в Японии, причиной которой стал массовой выброс ртути в прибрежные воды одноименного региона.
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