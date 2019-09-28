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РИА Новости

Нетонущая броня. Как на танках ездят под водой

08:00 28.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкФорсирование реки танками Т-72 с оборудованием для подводного вождения танка во время тактического бригадного учения
Форсирование реки танками Т-72 с оборудованием для подводного вождения танка во время тактического бригадного учения
© РИА Новости / Сергей Самохин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Пять метров глубины, более сотни танков и стремительный захват плацдарма на противоположном берегу — на стратегических учениях "Центр-2019" в конце сентября танкисты Центрального военного округа переправили через реку целую колонну бронетехники. Под водой. Этот прием используется в войсках с 1950-х и требует от экипажей особой выдержки. О том, как танкисты временно превращаются в подводников, — в материале РИА Новости.

Герметик и противогазы

Преодоление водной преграды на танке — один из самых сложных элементов боевой подготовки. Чтобы получить допуск к этому упражнению, каждый экипаж должен пройти курс легководолазных тренировок в специально оборудованных бассейнах глубиной в несколько метров. Танкистов учат правильно действовать в аварийных ситуациях и, самое главное, — не поддаваться панике при затоплении.
Перед тем как уйти на дно, бойцы на суше оттачивают навыки управления танком в изолирующих противогазах, позволяющих выйти из затопленной бронемашины на поверхность или выполнить несложные манипуляции под водой.
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Выдыхаемый воздух в таких устройствах поступает в регенеративный патрон, где благодаря химической реакции очищается от углекислого газа и обогащается кислородом. Каждый противогаз рассчитан на полтора часа автономного пребывания под водой.
Танк тоже готовят к погружению: люки герметизируют резиновыми прокладками, на ствол орудия надевают резиновую заглушку, а щели и отверстия обрабатывают специальной водонепроницаемой смазкой. Радиаторы двигателя закрываются защитными крышками, клапаны выпускной системы наглухо задраиваются.
Cегодня практически все поступающие на вооружение бронемашины оснащены оборудованием для подводного вождения. В комплекте — специальные трубы длиной три-четыре метра, через которые к двигателю поступает воздух.
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкТанки Т-80 преодолевают по дну озеро во время учений по подводному вождению
Танки Т-80 преодолевают по дну озеро во время учений по подводному вождению
© РИА Новости / Александр Поляков
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Танки Т-80 преодолевают по дну озеро во время учений по подводному вождению

Бросок по приборам

Впрочем, даже на подготовленной технике никто не ныряет в воду в неразведанных местах. Перед переправой инженерные подразделения тщательно исследуют дно реки и определяют точный маршрут движения. При этом скорость воды в месте переправы не должна превышать двух метров в секунду. Более быстрое течение может сбить танк с курса.
Под водой тяжелая машина движется практически вслепую. Тут все зависит от механика-водителя, который ориентируется лишь по гирополукомпасу и заранее выбранному ориентиру на противоположном берегу. Кроме того, чтобы избежать остановки двигателя, необходимо постоянно поддерживать определенные обороты и ползти только на первой передаче. Если маневрировать — то очень плавно.
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Движение колонны, как правило, с берега контролирует начальник переправы или командир подразделения, отдающий команды экипажам по радиостанциям. Важный момент — под водой танкисты должны сохранять полное радиомолчание, рации настраиваются только на прием — пользоваться передатчиком можно лишь в нештатной ситуации.
Если танк по какой-то причине заглох или перевернулся, экипаж его затапливает. Все надевают противогазы и спасательные жилеты, активируют пиропатроны, открывают люки и выбираются наружу.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино
Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экипаж танка Т-72Б3 во время прохождения дистанции танкового биатлона на полигоне Алабино

Советские традиции

Примечательно, что первые боевые машины, пригодные для подводного форсирования рек, разработали в СССР еще в середине 1930-х. Это были легкие танки Т-26 и БТ-5 со специальным оснащением, мало отличающимся от современного.
Люки и отверстия герметизировались, устанавливалась воздухопитающая труба, орудия и пулеметы защищались резиновыми чехлами. Благодаря этому боевые машины могли ездить по дну водоемов глубиной до четырех метров. Во время Великой Отечественной войны к движению под водой пытались адаптировать легендарные Т-34.
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Теме форсирования рек на бронетехнике в Советской армии исторически уделяли особое внимание. Дело в том, что при гипотетическом конфликте в Европе танковым войскам пришлось бы преодолевать множество водных артерий. В годы холодной войны советские танкисты неоднократно переправлялись на учениях через Неман, Эльбу, Днепр и другие крупные реки.
Переброска бронетехники таким способом способна повлиять на исход целой стратегической операции — перейдя реку без мостов и понтонов, танки могут незамеченными выйти противнику в тыл, перехватить инициативу и нанести внезапный массированный удар.
К примеру, в рамках учений "Центр-2019" на полигоне "Юргинский" разыграли сразу несколько тактических эпизодов. Вместе с танками реку форсировали боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные артиллерийские установки "Мста-С". При этом ширина русла на участке перехода достигала 450 метров.
© РИА Новости / Юдин / Перейти в фотобанкФорсирование канала советским танком
Форсирование канала советским танком
© РИА Новости / Юдин
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Форсирование канала советским танком
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