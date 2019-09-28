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РИА Новости

Процедура выборов президента Афганистана

02:51 28.09.2019
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© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкМужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула
© РИА Новости / Сайед Али
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В соответствии с Конституцией Исламской Республики Афганистан (2004), президент является главой государства и исполняет полномочия в исполнительной, законодательной и судебной областях.
Он избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет и не может занимать пост более двух сроков подряд.
Принимать участие в голосовании могут граждане Афганистана, достигшие на момент проведения выборов 18 лет.
Баллотироваться в президенты могут граждане Афганистана, мусульмане, в возрасте не менее 40 лет, рожденные от родителей, также являющихся гражданами страны.
Избирателями и кандидатами не могут быть лица, осужденные за совершение преступного деяния и преступления против человечества или лишенные судом гражданских прав.
Ответственность аз проведение выборов несет Независимая избирательная комиссия (НИК). Она объявляет дату голосования не позднее, чем за 180 дней до дня выборов.
Выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов.
Для того чтобы принимать участие в выборах, кандидату необходимо получить поддержку минимум 100 тысяч избирателей, при этом 2% голосов должны быть получены как минимум из 20 провинций.
Он должен предоставить НИК удостоверение личности, заявление, подписи избирателей и квитанцию о внесении депозита в размере 1 миллиона афгани. Деньги возвращаются кандидатам, отказавшимся от участия в выборах или преодолевшим 10% избирательный порог в результате проведения первого тура выборов.
После обработки данных всех лиц, баллотирующихся в президенты, избирательная комиссия публикует предварительный список кандидатов. Лица, имеющие возражения, могут отправить жалобу в НИК в течение не более чем двух недель после публикации списка. После рассмотрения всех предложений на официальном сайте публикуется окончательный список кандидатов, данные в котором не могут быть изменены.
В ходе избирательной кампании агитационные материалы могут быть распространены через телевидение, радио, газеты и другие средствах массовой информации. Публикации и трансляции агитационных материалов должны быть завершены за 48 часов до дня выборов.
Каждый кандидат должен отчитываться НИК об использовании денежных средств в рамках проведенной кампании.
На выборах могут присутствовать наблюдатели, назначенные политическими партиями и зарегистрированными кандидатами.
В день выборов голосование проводится в назначенное НИК время.
В день выборов избиратель приходит в участок и представляет членам комиссии документ, удостоверяющий личность. Он получает избирательный бюллетень, ставит отметку напротив выбранного кандидата и опускает документ в специальную урну.
Избирательный бюллетень должен содержать специальный знак, установленный Независимой избирательной комиссией. Порядок положения кандидатов и их фотографий в бюллетене, а также присвоение им избирательных символов регулируются НИК путем жеребьевки. Форма, количество избирательных бюллетеней и другие их характеристики определяются таким образом, чтобы избиратель мог легко и без ошибок проголосовать за выбранного кандидата.
Президент избирается путем получения более 50% голосов избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, в течение двух недель после даты объявления результатов проводится второй тур. В нем принимают участие два кандидата, получившие наивысший результат.
В соответствии со статьей 50 Избирательного закона Афганистана, если более двух кандидатов имеют одинаковое число голосов, то из их числа выбираются двое, отвечающие самым высоким критериям (уровень образования, академическое звание, опыт работы и наличие знаков отличия).
Победителем считается кандидат, получивший большинство голосов.
Если один из кандидатов не может участвовать во втором туре, другой кандидат признается победителем. В случае смерти одного из кандидатов до объявления результатов голосования среди оставшихся участников проводятся повторные выборы.
Подсчет голосов проводится на избирательных участках и в присутствии наблюдателей.
НИК объявляет первоначальные, частичные и предварительные результаты голосования по подсчету голосов с разбивкой по избирательным участкам и округам.
При наличии серьезных нарушений или если количество голосов, поданных в избирательной территории, превышает число избирателей, все полученные в этом месте голоса признаются недействительными. В таком случае избирательная комиссия в течение семи дней проводит новые выборы.
Если процесс подсчета голосов оспаривается до объявления окончательных результатов, то избирательная комиссия и Комиссия по рассмотрению жалоб могут назначить в избирательном округе пересчет всех избирательных бюллетеней или их части. Распределение более 80% голосов в пользу одного кандидата не может рассматриваться как причина мошенничества при отсутствии возражений с обоснованными причинами или доказательств совершения преступления.
После объявления результатов и их публикации, Независимая избирательная комиссия вручает президенту свидетельство о выборах.
Победивший кандидат начинает свою работу на посту президента через 30 дней после объявления окончательных результатов выборов. Перед вступлением в должность президент принимает присягу.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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