"Ротшильд семечками не торгует": рухнул картель на мировом рынке золота

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. В четверг, 26 сентября, европейские центробанки отказались продлевать соглашение о согласованных продажах золота — Central Bank Gold Agreement. Мировой рынок драгоценных металлов наконец освободится от векового контроля и манипуляций Банка Англии и династии Ротшильдов. Как действовал и почему рухнул самый могущественный в мире золотой картель — в материале РИА Новости.

Короли рынка

Девятнадцатого сентября в штаб-квартире империи Ротшильдов, офисе компании N M Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн в Лондоне, состоялась вечеринка. Отмечали столетие так называемого Лондонского золотого фиксинга — ежедневной встречи ведущих банкиров для определения цены на золото.

Юбилей праздновали в узком кругу: представители банков Barclays, HSBC, Deustsche Bank, Scotiabank и Societe Generale, топ-менеджеры компании The London Gold Market Fixing Limited (LGMFL, учредители которой — те же пять банков) и руководители Банка Англии, который тоже всегда участвовал в формировании "рыночных" котировок золота.

Гостей принимал глава N M Rothschild & Sons Давид Рене Де Ротшильд. С первого дня существования Лондонского золотого фиксинга, с 12 сентября 1919 года, Ротшильды представляли в нем не только свою финансовую империю, но и Банк Англии.

Об этом чиновники ЦБ Великобритании сами случайно проболтались в одном из бюллетеней в 1964 году. "Банк Англии физически не представлен в Лондонском золотом фиксинге, но он может эффективно участвовать в определении цены на золото через своего брокера, для чего Банк Англии пользуется исключительно услугами председателя Лондонского золотого фиксинга, а именно Ротшильда", — сообщается в документе.

Там же уточняется, что "Банк Англии стремится, как и в случае с валютным рынком, оказывать, насколько это возможно, сдерживающее влияние на рынок, чтобы избежать насильственных и ненужных движений цены и, таким образом, помочь участникам рынка в ведении его бизнеса".

Эксперты уже много лет спорят, кто же главный в партнерстве Ротшильдов и Банка Англии на золотом рынке — Центробанк или частная корпорация. В 2004 году NM Rothschild & Sons внезапно официально вышла из числа "фиксаторов", уступив место банку Barclays.

Аналитики поспешили сделать вывод, что Банк Англии одержал победу, полностью взяв Лондонский фиксинг под контроль. И были посрамлены, когда выяснилось, что глава Barclays Маркус Агиус — зять бывшего главы N M Rothschild & Sons Эдмунда де Ротшильда и, по сути, представляет интересы клана миллиардеров.

Урок влияния

Пиком рыночного могущества Лондонского золотого фиксинга стали 70-80-е годы прошлого века. После того как в 1971 году США отказались от золотого обеспечения доллара, цены на драгметалл быстро росли и за девять лет взлетели в 25 раз: с 35 долларов за унцию в 1971 году до 850 в 1980-м.

Но затем усилиями Ротшильдов и Банка Англии котировки без видимых причин снизились почти втрое за два года: в 1982 году унция золота стоила чуть больше 300 долларов. Так лондонские "фиксаторы" поучаствовали в экономической войне против СССР, развязанной Вашингтоном после введения советских войск в Афганистан.

Главной задачей был обвал цен на основные товары советского экспорта — нефть и золото. По нефтяному направлению США успешно поработали с Саудовской Аравией, убедив принца Фахда резко увеличить добычу и экспорт в обмен на поставки современных американских вооружений.

А с золотом у Вашингтона поначалу возникли проблемы. Тайный визит главы ЦРУ Уильяма Кейси в Преторию с целью убедить увеличить экспорт драгметалла провалился. Премьер-министр Питер Бота потребовал в качестве ответной уступки отмены международного бойкота ЮАР как расистского режима. Для президента США Рональда Рейгана это стало бы политической смертью.

Поэтому Вашингтон обратился за помощью к Лондону, "железная леди" Маргарет Тэтчер дала соответствующие инструкции Банку Англии. Ротшильды с готовностью подключились к борьбе с коммунизмом, и Лондонский золотой фиксинг резко понизил котировки драгметалла.

Скандал с разоблачением

Однако былое величие в прошлом и юбилейная вечеринка в штаб-квартире N M Rothschild & Sons вряд ли была веселой. Дело в том, что в последние годы надзорные органы всерьез заинтересовались деятельностью Лондонского золотого фиксинга.

В декабре 2013 года финансовый регулятор Германии BaFin потребовал от Deutsche Bank все документы, связанные с торговлей золотом, после чего сотрудники надзорного ведомства провели несколько инспекций в подразделениях банка, занимающихся операциями с драгметаллами. В результате уже в январе 2014-го Deutsche Bank объявил о выходе из числа "фиксаторов".

В мае 2014-го британское Управление по финансовому контролю и регулированию (FCA) обвинило директора отдела драгоценных металлов банка Barclays Даниэля Планкетта в манипулировании ценами на золото. Его оштрафовали на крупную сумму и лишили брокерской лицензии. Сам Barclays обязали выплатить 26 миллионов фунтов за "неспособность надлежащим образом урегулировать конфликты интересов между собой и клиентами, а также сбои в системах контроля в отношении золотого фиксинга".

В декабре 2015 года группа канадских инвесторов подала в Высший суд Онтарио коллективный иск против всех членов Лондонского золотого фиксинга, включая компанию The London Gold Market Fixing Limited, обвинив их в "заговоре с целью исправить, поднять, уменьшить, поддерживать, стабилизировать, контролировать или необоснованно повысить цену на золото и связанные с золотом инвестиционные инструменты".

На фоне всего этого из синдиката вышли Barclays и Societe Generale, а Scotiabank реорганизовал бизнес и прекратил операции с драгметаллами. "Проблемы все еще действующей London Gold Market Fixing Limited теперь выглядят настолько серьезными, что вся бывшая выгребная яма под названием "Лондонский золотой фиксинг" кажется проклятой. Так что это лишь вопрос времени, когда пятый член печально известного синдиката, HSBC, столкнется с неприятностями", — отмечает аналитик рынка золота Ронан Менли.

Империя Ротшильдов в очередной раз сумела избежать проблем, однако уже очевидно, что столетний юбилей их проекта по манипуляции глобальным золотым рынком окажется последним.

Свободное плаванье

Всего через неделю после юбилейной вечеринки Ротшильдов со товарищи мировой рынок золота пережил новое потрясение: 26 сентября европейские центробанки не стали продлевать Central Bank Gold Agreemen (CBGA) — соглашение о регулировании цен на золото, заключенное в 1999 году.

CBGA неслучайно появилось в год введения в обращение евро. У творцов европейской валюты были серьезные опасения, что жители Старого Света с их традиционным доверием к золоту начнут массово обменивать новые деньги на драгметалл, подорвав рыночную ценность евро.

Эти страхи резко укрепились после того, как Банк Англии объявил о намерении продать более половины золотого запаса. Котировки тут же обвалились, и на подешевевший драгметалл накинулись держатели новых европейских денег в расчете на последующий рост цен.

По сути, британцы, опасавшиеся утраты влияния в Европе после создания ЕС, просто шантажировали континентальных партнеров разрушением новой валюты. Поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) инициировал заключение Central Bank Gold Agreement, обязав центробанки стран — членов ЕС ограничить продажи золота из своих резервов.

В итоге курс евро к основным мировым валютам и котировки золота были защищены. Банк Англии, в свою очередь, получил мощнейший рычаг влияния на политику ЕЦБ, поскольку играл ключевую роль в установлении цен на золото через Лондонский золотой фиксинг.

Central Bank Gold Agreement подписали на четыре года, а затем трижды продлевали (в 2004, 2009 и 2014 году). Но очередного продления не последовало.

"За время действия соглашения рынок золота радикально изменился, — объясняют в ЕЦБ. — Увеличилась ликвидность, расширилась база инвесторов, а цены подскочили в пять раз — c 260 долларов осенью 1999 года до 1420 долларов сейчас".

Действительно, риска распродажи золота больше нет. Наоборот, золотые запасы центральных банков пополняются рекордными темпами. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году эти запасы увеличились на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971 года. Так что отмена CBGA не обвалит котировки.

Но экспертов беспокоит другое: мировой рынок золота впервые в истории оказался в "свободном плавании". Эксперты уверены, что теперь цена на драгметалл будет быстро расти.

Аналитики Citibank прогнозируют, что уже в ближайшие год-два биржевые котировки пробьют отметку в две тысячи долларов за унцию — на треть больше, чем сейчас. И это лишь начало.