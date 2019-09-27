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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров допустил создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии

23:57 27.09.2019
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© REUTERS / Omar Sanadiki/File PhotoПлакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
© REUTERS / Omar Sanadiki/File Photo
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ обсуждает с США и Турцией вопрос о создании американо-турецкой зоны безопасности в Сирии, она должна быть создана при уважении суверенитета и целостности САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет турецко-американских переговоров – это, как говорится, турецко-американские переговоры. Мы, естественно, затрагиваем эту тему в отношениях наших и с турками, и с американцами по одной и главной и очень важной причине – все это происходит на территории САР", - заявил Лавров на брифинге в ООН.
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Он напомнил, что "и Турция, и США торжественно подписывались под многими документами, голосовали за резолюции, в которых четко записано, что все мы должны уважать суверенитет и территориальную целостность САР".
"С этой точки зрения нам небезразлично, как эта тема будет решаться", - добавил он.
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