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РИА Новости

В палате конгресса США запросила у Помпео документы по Украине

23:53 27.09.2019 (обновлено: 23:58 27.09.2019)
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© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине, говорится в опубликованном на сайтах комитетов заявлении.
"Сегодня председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель, председатель комитета по разведке Адам Шифф и председатель комитета по надзору и реформам Элайджа Каммингс направили письмо госсекретарю Майклу Помпео, запросив документы, включая те многие, которые он отказывался предоставлять в течение нескольких недель", - говорится в комментарии.
Отмечается, что комитеты проводят расследование "масштабов того, насколько президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, оказывая давление на Украину для вмешательства в наши выборы 2020 года".
Конгрессмены предупредили Помпео, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет "свидетельством препятствия расследованию палаты представителей в рамках импичмента".
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Председатели комитетов также отправили отдельное письмо Помпео с уведомлением о том, что в течение следующих двух недель запланированы слушания со следующими свидетелями: 2 октября с бывшим послом США на Украине Мари Йованович, 3 октября со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером, 7 октября с зампомощника госсекретаря Джорджем Кентом, 8 октября с советником госдепартамента Улрихом Брехбулем, 10 октября послом США в ЕС Гордоном Сондлендом.
"Комитеты проводят это расследование оперативно и скоординировано. Генеральный инспектор разведывательного сообщества установил, что жалоба информатора представляет собой вопрос "срочной озабоченности", "заслуживает доверия" и "относится к одной из наиболее важных обязанностей директора нацразведки перед американским народом": обеспечивать свободные и честные выборы ", - заявили конгрессмены.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного  совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ касаются периода 2010-2012 года.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что не располагает какими-либо свидетельствами о правонарушениях, которые кандидат в президенты США Джо Байден или его сын могли допускать на территории страны.
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Майк ПомпеоДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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