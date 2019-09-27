В палате конгресса США запросила у Помпео документы по Украине

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Три комитета палаты представителей США в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине, говорится в опубликованном на сайтах комитетов заявлении.

"Сегодня председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгель, председатель комитета по разведке Адам Шифф и председатель комитета по надзору и реформам Элайджа Каммингс направили письмо госсекретарю Майклу Помпео, запросив документы, включая те многие, которые он отказывался предоставлять в течение нескольких недель", - говорится в комментарии.

Отмечается, что комитеты проводят расследование "масштабов того, насколько президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, оказывая давление на Украину для вмешательства в наши выборы 2020 года".

Конгрессмены предупредили Помпео, что эти документы запрашиваются в рамках процедуры импичмента и отказ предоставить их станет "свидетельством препятствия расследованию палаты представителей в рамках импичмента".

Председатели комитетов также отправили отдельное письмо Помпео с уведомлением о том, что в течение следующих двух недель запланированы слушания со следующими свидетелями: 2 октября с бывшим послом США на Украине Мари Йованович, 3 октября со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером, 7 октября с зампомощника госсекретаря Джорджем Кентом, 8 октября с советником госдепартамента Улрихом Брехбулем, 10 октября послом США в ЕС Гордоном Сондлендом.

"Комитеты проводят это расследование оперативно и скоординировано. Генеральный инспектор разведывательного сообщества установил, что жалоба информатора представляет собой вопрос "срочной озабоченности", "заслуживает доверия" и "относится к одной из наиболее важных обязанностей директора нацразведки перед американским народом": обеспечивать свободные и честные выборы ", - заявили конгрессмены.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что расследование в отношении компании не касалось периода, когда сын Байдена стал членом наблюдательного совета этой компании. События, которые расследуют детективы НАБУ касаются периода 2010-2012 года.