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РИА Новости

В Иране призвали США прекратить безответственную политику в ядерном вопросе

23:31 27.09.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Необходимо положить конец безответственной и катастрофической ядерной политике США и построить мир, свободный от ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Голам Хусейн Дехкани.
Выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвященном ликвидации ядерного оружия, Дехкани заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе является примером их безответственной политики, которая подрывает международный мир и безопасность. Кроме того, отметил он, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности только усугубил ситуацию.
По словам Декхани, президент США Дональд Трамп хочет овладеть большими запасами ядерного оружия, чтобы оставаться на лидирующих позициях. Он также заявил, что опасная тенденция и безответственная ядерная политика США должны быть остановлены.
"Никто не должен обладать ядерным оружием, и мы должны уничтожить это оружие, пока оно не уничтожило нас", - добавил Декхани, слова которого приводятся в релизе МИД Ирана.
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Дехкани подчеркнул, что ядерное разоружение и создание мира, свободного от ядерного оружия – давно назревшая необходимость, реализацию которой полностью поддерживает Тегеран.
США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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