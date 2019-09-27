Лавров рассказал, с кем готовы вести переговоры власти Венесуэлы

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый

ООН, 27 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы настроено на диалог с той частью оппозиции, которая на это готова, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я разговаривал сегодня с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой. Они нацелены на то, чтобы вести диалог с оппозицией по поиску общенационального согласия. Ведут они диалог, естественно, с той частью оппозиции, которая к этому готова", - заявил Лавров на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, очень часто меняет свой подход к переговорам с властями Венесуэлы.

"Представители господина Гуаидо - они меняют свою позицию утром, вечером, через день", - отметил министр.

Он добавил, что поначалу сторонники Гуаидо отвергали вообще все инициативы по диалогу, потом наладили контакты с правительством через процесс Осло.

"Сейчас к процессу Осло правительство, как мне подтвердили упомянутые мной представители венесуэльского руководства, готово, но капризы господина Гуаидо и его компании, конечно, объясняются тем, что он не самостоятельная фигура", - добавил Лавров.