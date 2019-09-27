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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Лавров рассказал, с кем готовы вести переговоры власти Венесуэлы

23:29 27.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
© POOL
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы настроено на диалог с той частью оппозиции, которая на это готова, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я разговаривал сегодня с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой. Они нацелены на то, чтобы вести диалог с оппозицией по поиску общенационального согласия. Ведут они диалог, естественно, с той частью оппозиции, которая к этому готова", - заявил Лавров на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН.
Лавров отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, очень часто меняет свой подход к переговорам с властями Венесуэлы.
"Представители господина Гуаидо - они меняют свою позицию утром, вечером, через день", - отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Вчера, 23:16Попытка госпереворота в Венесуэле
Лавров опроверг сообщения о встрече с представителем Гуаидо
Он добавил, что поначалу сторонники Гуаидо отвергали вообще все инициативы по диалогу, потом наладили контакты с правительством через процесс Осло.
"Сейчас к процессу Осло правительство, как мне подтвердили упомянутые мной представители венесуэльского руководства, готово, но капризы господина Гуаидо и его компании, конечно, объясняются тем, что он не самостоятельная фигура", - добавил Лавров.
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаООНРоссияВ мире
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