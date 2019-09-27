"В ядерной войне не будет победителей". О чем говорил Лавров на ГА ООН

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи министр затронул такие темы, как двойные стандарты в политике Запада, нарушения международного права, террористическая угроза. Лавров также раскритиковал США за нежелание продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Позднее глава МИД провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на интересующие журналистов вопросы. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Умеренные" террористы

Во время выступления на трибуне Генассамблеи ООН Лавров обратил внимание на актуальность террористической угрозы. Вместе с тем российский министр отметил, что, несмотря на обязательные для всех государств решения Совбеза ООН о "листировании" террористических организаций, некоторые страны выводят боевиков из-под удара и даже налаживают с ними взаимодействие.

По его словам, такие попытки наблюдаются в Афганистане, Ливии, Сирии.

"В США уже вслух заговорили о том, что "Хайат Тахрир аш-Шам"* — вполне "умеренная структура", с которой "можно иметь дело". К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов Совета Безопасности, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе", — отметил Лавров.

В ядерной войне никто не победит

Глава МИД обратил внимание и на то, что в Вашингтоне не спешат реагировать на предложение Москвы продлить СНВ-3.

"Президент Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, если и пока от этого будут воздерживаться американцы. Мы призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении ДСНВ. Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Реакция на все эти предложения со стороны США и их союзников пока не обнадеживает", — сказал он.

Лавров отметил, что российская сторона выступила с еще одной инициативой в адрес американских коллег: год назад Москва предложила принять на высшем уровне совместное заявление о недопустимости ядерной войны, "в которой по определению не может быть победителей". Однако Соединенные Штаты проигнорировали эту идею, что не может не настораживать, добавил министр.

"Призываем все страны поддержать эту инициативу", — добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что Россия проявляет предельную ответственность в сфере оборонного строительства, но делает это так, чтобы не нанести ущерб собственной национальной безопасности.

Лавров также рассказал, что Москва внесет на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по укреплению системы контроля над вооружениями. Он отметил, что Россия готова к переговорам по документу.

"Одобрение резолюции стало бы важным вкладом к созданию условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению ДНЯО", — добавил министр.

Разрушительная политика США

Глава российского МИД указал и на деструктивную позицию Вашингтона в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД). Он назвал действия Соединенных Штатов в регионе Персидского залива "разрушительными".

"Проблемы, которые связаны с развалом Совместного всеобъемлющего плана действий, нужно рассматривать, не отсчитывая от нынешней сессии Генеральной Ассамблеи. Они начались гораздо раньше — полтора года назад, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из этого одобренного Советом Безопасности и тем самым ставшего частью международного права документа и сказали, что всем остальным они тоже запрещают это делать", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что в диалоге по деэскалации в Персидском заливе, кроме стран региона, должны участвовать пять постоянных членов СБ ООН, Евросоюз и региональные объединения и организации.

Встреча с Помпео

Несколько слов российский министр сказал журналистам о встрече со своим американским коллегой Майком Помпео. Несмотря на разные позиции по многим вопросам, Москва и Вашингтон продолжают искать точки соприкосновения.

"Мы обсуждали широкий круг вопросов, это была и стратегическая стабильность во всех ее измерениях, это были, конечно же, и конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, <...> говорили и о проблеме Северо-Восточной Азии в контексте ядерной проблемы Корейского полуострова", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, обсуждение шло в русле идей, озвученных ранее в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Невыдача виз российским делегатам

Глава МИД также рассказал, что обсуждал с госсекретарем США отказ Вашингтона выдать визы 13 российским делегатам в ООН. Лавров назвал эту ситуацию возмутительной, однако выразил уверенность, что Трамп и Помпео непричастны к этому инциденту.

"У меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил", — добавил министр.

По его словам, если это так, то "возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН".

Авиасообщение с Грузией

Один из вопросов на пресс-конференции касался ситуации в росийско-грузинских отношениях. Журналиста, в частности, интересовало, когда Москва возобновит авиасообщение, приостановленное в июле на фоне протестов и антироссийских провокаций в Тбилиси.

"Когда мы принимали это решение, было объявлено, что это временная мера и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать", — заявил Лавров на брифинге.

Он отметил, что в Москве "никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией". Лавров добавил, что если грузинское руководство будет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не станет озираться на русофобов, то он будет выступать за возобновление полетов.

Штрафы за курение

В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос о том, платил ли Лавров в бытность постпредом ООН штрафы за курение. Глава МИД назвал это "сказками" и "легендами".

Он подчеркнул, что штрафов во время работы в ООН никогда не платил, так как не нарушал никаких правил.

"Мы руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН. Неукоснительно", — заключил Лавров.