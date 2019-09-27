Лавров сожалеет, что решение палестинской проблемы загоняют в тупик

ООН, 27 сен – РИА Новости. Москва сожалеет, что решение палестинской проблемы загоняют в тупик, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Жаль, что мы не можем сейчас выйти из того тупика, куда загоняют палестинскую проблему. Это будет негативно сказываться на общей ситуации", - сказал он на пресс-конференции в ООН.
Лавров отметил, что урегулирование в регионе должно быть комплексным и обязательно учитывать интересы Израиля. "Это принципиальный момент", - добавил глава МИД РФ.
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