Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном мобильном телефоне главы государства, которым он якобы пользуется для разговоров вне рабочего кабинета.

Газета "Московский комсомолец" ранее сообщила, что у президента Владимира Путина якобы есть специальный "толстый" мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета.