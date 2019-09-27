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РИА Новости

Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина

23:20 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном мобильном телефоне главы государства, которым он якобы пользуется для разговоров вне рабочего кабинета.
Газета "Московский комсомолец" ранее сообщила, что у президента Владимира Путина якобы есть специальный "толстый" мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета.
Отвечая РИА Новости на вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Песков пошутил: "Не очень и толстый".
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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