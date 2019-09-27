МИД призвал решить курдский вопрос в рамках территориальной целостности САР

ООН, 27 сен - РИА Новости. Курдский вопрос в Сирии должен быть решен в рамках территориальной целостности и суверенитета страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Курдский вопрос необходимо решать в рамках территориальной целостности и суверенитета САР. Мы считаем, что это должно быть предметом переговоров, но опять же с участием руководства Сирии", - заявил Лавров на своем брифинге в ООН.