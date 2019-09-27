Лавров опроверг сообщения о встрече с представителем Гуаидо

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью сообщения о том, что он якобы встречался с представителем венесуэльской оппозиции на полях ГА ООН.

"Насчет встречи с неким господином, которого господин (Хуан) Гуаидо кем-то там назначил - на букву Б, по-моему, мне сказали, что он где-то заявил, что он со мной общался, разговаривал. Это чистой воды ложь", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, встречался ли министр с неким представителем венесуэльской оппозиции, как отмечается в некоторых сообщениях.

По мнению Лаврова, когда подобные "фейк-ньюз разгоняются по всему миру, начиная с Соединенных Штатов, прежде всего, чтобы обосновать потом какую-то свою политическую акцию, это заразительно".

"Значит они учатся у американцев вбросить ложь, а потом пытаться эту ложь использовать, чтобы показать, что Россия, дескать, бросила венесуэльское правительство. Низко, подло и недостойно мужчины, так скажем", - подчеркнул Лавров.