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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Лавров опроверг сообщения о встрече с представителем Гуаидо

23:16 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью сообщения о том, что он якобы встречался с представителем венесуэльской оппозиции на полях ГА ООН.
"Насчет встречи с неким господином, которого господин (Хуан) Гуаидо кем-то там назначил - на букву Б, по-моему, мне сказали, что он где-то заявил, что он со мной общался, разговаривал. Это чистой воды ложь", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, встречался ли министр с неким представителем венесуэльской оппозиции, как отмечается в некоторых сообщениях.
По мнению Лаврова, когда подобные "фейк-ньюз разгоняются по всему миру, начиная с Соединенных Штатов, прежде всего, чтобы обосновать потом какую-то свою политическую акцию, это заразительно".
"Значит они учатся у американцев вбросить ложь, а потом пытаться эту ложь использовать, чтобы показать, что Россия, дескать, бросила венесуэльское правительство. Низко, подло и недостойно мужчины, так скажем", - подчеркнул Лавров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоГенассамблея ООННиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаООНРоссияВ мире
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