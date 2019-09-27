Лавров рассказал, что нужно для решения проблемы Кашмира

ООН, 27 сен - РИА Новости. Для решения проблем Кашмира необходим прямой диалог между Индией и Пакистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я встречался вчера с премьер-министром (Пакистана) Имраном Ханом. Мы говорили о кашмирской проблеме. И мы твердо подтвердили необходимость прямого диалога между Индией и Пакистаном", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил ранее, что не видит смысла говорить с индийским коллегой Нарендрой Моди после событий 5 августа, когда Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел там прямое федеральное управление

Пакистан остро отреагировал на эти шаги. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.