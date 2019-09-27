Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T23:14Z
https://ria.ru/20190927/1559224076.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155912/87/1559128710_0:208:3118:1962_1036x0_80_0_0_7537337197cbabb24c89716573f26392.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал, что нужно для решения проблемы Кашмира

23:14 27.09.2019
172
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Для решения проблем Кашмира необходим прямой диалог между Индией и Пакистаном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я встречался вчера с премьер-министром (Пакистана) Имраном Ханом. Мы говорили о кашмирской проблеме. И мы твердо подтвердили необходимость прямого диалога между Индией и Пакистаном", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил ранее, что не видит смысла говорить с индийским коллегой Нарендрой Моди после событий 5 августа, когда Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел там прямое федеральное управление
Пакистан остро отреагировал на эти шаги. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
26 сентября, 01:19РИА Новости
Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
200001
Обсудить 0
Имран ХанГенассамблея ООННарендра МодиСергей ЛавровМИД РФПакистанООНРоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров рассказал, по чьей инициативе прошла встреча с главой МИД Грузии
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров ответил на вопрос о курении в штаб-квартире ООН
Израильские военные в городе Рамаллах
Лавров сожалеет, что решение палестинской проблемы загоняют в тупик
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МИД призвал решить курдский вопрос в рамках территориальной целостности САР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров рассказал, с кем готовы вести переговоры власти Венесуэлы
Турецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией
Лавров назвал критерий для оценки действий США и Турции в Сирии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дороге к аэропорту Дамаска
Лавров допустил создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров готов к обсуждению стратегической стабильности с другими странами
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране призвали США прекратить безответственную политику в ядерном вопросе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния