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РИА Новости

Лавров ответил на вопрос о курении в штаб-квартире ООН

23:13 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в бытность постпредом РФ в ООН никогда не платил штрафы за курение.
"Я штрафы никогда не платил, это все сказки и какие-то легенды рождаются уже", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, платил ли он штрафы в случае курения в штаб-квартире ООН, когда был постпредом России.
"Мы руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН. Неукоснительно", - подчеркнул глава МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияВ мире
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