Лавров ответил на вопрос о курении в штаб-квартире ООН

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в бытность постпредом РФ в ООН никогда не платил штрафы за курение.

"Я штрафы никогда не платил, это все сказки и какие-то легенды рождаются уже", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, платил ли он штрафы в случае курения в штаб-квартире ООН, когда был постпредом России.