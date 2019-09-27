Лавров рассказал, по чьей инициативе прошла встреча с главой МИД Грузии

ООН, 27 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась по инициативе последнего, сообщил Лавров.
"Была встреча с грузинским министром иностранных дел, о которой он просил", - сказал Лавров на брифинге в ООН.
Он отметил, что некоторые комментарии про эту встречу вызывают у него "улыбку и недоумение". "Комментарии, которые делают сами грузины", - отметил министр.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, обменялись мнениями по региональной безопасности. Контакт на таком уровне стал первым за последние годы.