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РИА Новости

Лавров рассказал, по чьей инициативе прошла встреча с главой МИД Грузии

23:10 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 27 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась по инициативе последнего, сообщил Лавров.
"Была встреча с грузинским министром иностранных дел, о которой он просил", - сказал Лавров на брифинге в ООН.
Он отметил, что некоторые комментарии про эту встречу вызывают у него "улыбку и недоумение". "Комментарии, которые делают сами грузины", - отметил министр.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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