Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T23:05Z
https://ria.ru/20190927/1559223892.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155916/36/1559163619_0:0:3342:1880_1036x0_80_0_0_0f210aa53dcf2bc347d483a2a5107c5a.jpg
РИА Новости

Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

23:05 27.09.2019
819
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия никогда не искала поводов для ссоры с Грузией, и если Тбилиси займет более конструктивную позицию в отношении Москвы, то авиасообщение может быть возобновлено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда мы принимали это решение (о прекращении авиасообщения России и Грузии - ред.), было объявлено, что это временная мера, и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать", - заявил Лавров на брифинге в ООН.
Он отметил, что "мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов… я бы лично это сообщение воздушное возобновил".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 20:53РИА Новости
Песков опроверг сообщения о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии межпарламентской ассамблеи православия.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Вчера, 20:40РИА Новости
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
1120128
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров рассказал, по чьей инициативе прошла встреча с главой МИД Грузии
РИА
Новости
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
Лавров оценил возможность публикации стенограмм переговоров Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Лавров оценил заявление Пелоси о "руке" России в скандале с Трампом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров ответил на вопрос о курении в штаб-квартире ООН
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обязали предоставить документы для импичмента Трампа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В палате конгресса США запросила у Помпео документы по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Лавров на встрече с Помпео поднял вопрос виз для российских делегатов
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Турецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией
Лавров назвал критерий для оценки действий США и Турции в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт оценила возможные последствия заявления Пелоси для Украины
Креветки
Аргентина намерена почти удвоить поставки рыбы и морепродуктов в Россию
Добыча нефти
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА ждет от Маска больше энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния