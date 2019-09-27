Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия никогда не искала поводов для ссоры с Грузией, и если Тбилиси займет более конструктивную позицию в отношении Москвы, то авиасообщение может быть возобновлено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда мы принимали это решение (о прекращении авиасообщения России и Грузии - ред.), было объявлено, что это временная мера, и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать", - заявил Лавров на брифинге в ООН.
Он отметил, что "мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов… я бы лично это сообщение воздушное возобновил".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии межпарламентской ассамблеи православия.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.