Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия никогда не искала поводов для ссоры с Грузией, и если Тбилиси займет более конструктивную позицию в отношении Москвы, то авиасообщение может быть возобновлено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Когда мы принимали это решение (о прекращении авиасообщения России и Грузии - ред.), было объявлено, что это временная мера, и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать", - заявил Лавров на брифинге в ООН.

Он отметил, что "мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов… я бы лично это сообщение воздушное возобновил".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии межпарламентской ассамблеи православия.