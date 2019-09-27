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РИА Новости

Лавров готов к обсуждению стратегической стабильности с другими странами

23:03 27.09.2019 (обновлено: 23:04 27.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции на Генассамблее ООН.
Лавров отметил, что на столе остаются предложения РФ о том, чтобы после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) подумать над взаимным мораторием на развертывание этого класса ракет и сделать об этом соответствующее объявление, подумать о том, чтобы поскорее начать работу по подготовке к продлению ДСНВ.
"Майк Помпео выразил готовность обсуждать эти темы, но, правда, подтвердил известную американскую позицию, что вдвоем это делать уже трудно, надо расширять рамки. Мы будем не против любых форматов при понимании, что все участники, которых Соединенные Штаты хотели бы пригласить, ответят на это приглашение", - сказал Лавров.
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Он отметил, что "в любом случае наша позиция такая, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает уже вот в феврале 2020 года, его при всех обстоятельствах нужно было бы продлить, по крайней мере чтобы сохранить какой-то опорный инструмент в сфере стратегической стабильности". "И надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему", - добавил министр.
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прошла на полях ГА ООН в Нью-Йорке, она длилась чуть меньше часа.
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Майк ПомпеоГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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