Все предложения России по каналам общения с США актуальны, заявил Лавров

ООН, 27 сен - РИА Новости. Все предложения России о создании дополнительных каналов общения с США, в том числе по продлению договора СНВ, остаются на столе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В развитие тех бесед, которые состоялись между нашими президентами... прежде всего, с российской стороны выдвигались предложения двигаться к тому, чтобы создавать дополнительные каналы общения и по вопросам делового сотрудничества по линии предпринимателей двух стран, и по вопросам осознания мировых проблем таким образом, чтобы Россия и США могли максимально способствовать их урегулированию через создание экспертного совета из видных дипломатов, политиков, бывших военных, представителей разведок, спецслужб", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в сессии ГА ООН в Нью-Йорке.