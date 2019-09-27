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РИА Новости

Все предложения России по каналам общения с США актуальны, заявил Лавров

23:01 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Все предложения России о создании дополнительных каналов общения с США, в том числе по продлению договора СНВ, остаются на столе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В развитие тех бесед, которые состоялись между нашими президентами... прежде всего, с российской стороны выдвигались предложения двигаться к тому, чтобы создавать дополнительные каналы общения и по вопросам делового сотрудничества по линии предпринимателей двух стран, и по вопросам осознания мировых проблем таким образом, чтобы Россия и США могли максимально способствовать их урегулированию через создание экспертного совета из видных дипломатов, политиков, бывших военных, представителей разведок, спецслужб", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
"Эти предложения на столе, как и наши предложения, о которых я сегодня упомянул в своем выступлении, о том, чтобы после развала ДРСМД подумать над взаимным мораторием на развертывание этого класса ракет и сделать об этом соответствующее объявление, подумать о том, чтобы поскорее начать работу по подготовке к продлению договора о СНВ", - добавил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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